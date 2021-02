Sci, spostamenti e concorsi: cosa può cambiare questo mese Il 15 febbraio cessa il divieto di spostamento tra le Regioni (ma è probabile una proroga) e lo stop per gli impianti sciistici disposti con i provvedimenti di gennaio. Al via anche le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta

Le linee guida per tornare a sciare in vista della riapertura degli impianti

Le prossime due settimane saranno decisive per valutare l’andamento della curva del virus e decidere se si possono allentare alcune delle misure in atto o se è necessario rinnovare ulteriormente la stretta, almeno fino allo scadere del Dpcm previsto per il 5 marzo. Tecnici e governo guardano già al 15 febbraio, data in cui cesserà il divieto di spostamento tra le Regioni e lo stop per gli impianti sciistici disposti con i provvedimenti di gennaio.

Venerdì la nuova riunione del Cts

Con mascherine Ffp2 e uso contingentato delle seggiovie gli impianti di sci potrebbero aprire tra due settimane. Una prima indicazione dovrebbe arrivare già venerdì, quando il Cts si riunirà per analizzare il nuovo protocollo messo a punto dalle Regioni per la riapertura in sicurezza degli impianti sciistici. Molto probabile, ad ogni modo, che gli esperti chiederanno alle Regioni ulteriori modifiche: in particolare, l'indicazione dovrebbe essere quella di non consentire l'apertura degli impianti solo nelle zone gialle e non nelle zone arancioni (malgrado la richiesta in tal senso delle regioni) e di sollecitare misure idonee per la gestione dei flussi soprattutto per i comprensori più grandi, quelli che si estendono tra diverse regioni o province autonome, che nel protocollo non sono indicate.

Verso la proroga al divieto di spostamento tra regioni

Ma non ci sarebbe in vista alcun allentamento sul versante degli spostamenti, almeno fino allo scadere del Dpcm previsto per il 5 marzo. Per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo «al momento sembrerebbe imprudente consentirli. Non ce lo possiamo permettere, siamo in una fase molto delicata dell’epidemia, che potrebbe ripartire». Sta di fatto che la proroga penalizzerebbe il settore sciistico già in crisi, perché limiterebbe gli appassionati al “turismo invernale di prossimità”. Tra il malcontento degli operatori, che attaccano: «Così sarebbe inutile riaprire».

Le nuove regole per lo sci

Rispetto a un precedente documento le regioni hanno comunque le regole per la riapertura degli impianti. E hanno aggiunto, tra l’altro, la previsione di un tetto massimo di skypass giornalieri vendibili, considerando anche gli abbonamenti settimanali e stagionali, con l'obiettivo di limitare il numero massimo di presenze giornaliere sui campi da sci. Allo stesso modo sarebbe promosso l'acquisto online dei biglietti, per evitare code e assembramenti. Quanto alle regioni arancioni, il protocollo prevede impianti contingentati al 50% e l'utiizzo obbligatorio delle mascherine Ffp2.

Ipotesi riapertura delle palestre in fascia gialla nel prossimo Dpcm

Rimane aperto il confronto tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il Cts per la ripresa degli altri sport. Senza escludere che il prossimo Dpcm preveda - almeno nelle regioni in fascia gialla - la riapertura di palestre e piscine.