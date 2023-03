Sciare a Belpiano e San Valentino con vista sul Lago di Resia

L’attrazione per eccellenza di questa porzione di Alto Adige a pochi chilometri dal Tirolo è il campanile romanico sommerso a metà che spunta dal Lago di Resia, in questo periodo reso ancora più suggestivo dalla superficie ghiacciata. Una stima dei responsabili dell’Associazione Turistica locale parla di circa un milione di visitatori che si fermano ogni anno nell’area di sosta di Curon per ammirare questo iconico monumento nato in seguito ai lavori per costruire la diga voluta dalla Montedison, nel 1950. In inverno (e con le necessarie temperature) il lago si presta al pattinaggio, alla vela su ghiaccio e allo snowkite ma basta alzare lo sguardo in direzione delle vette per intravedere un altro gioello che attira i turisti qui: il comprensorio sciistico di Belpiano (Schöneben) - Malga San Valentino. Direttamente affacciato sui laghi di Resia e di S. Valentino alla Muta, conta una decina impianti di risalita per un totale di circa 60 km di piste percorribili fino a primavera (Pasqua compresa) da sciatori di ogni tipo, snowboarder compresi. I maestri di sci del posto dicono che la neve qui è una delle migliori di tutto l’arco alpino, e lo stesso vale per il livello di preparazione delle piste e per la qualità degli impianti. Per esperienza diretta, viene spontaneo dire che abbiano ragione. La neve a valle scarseggia ma i tracciati sono ovunque perfetti e soprattutto nell’area di Belpiano sono ampi, soleggiati e praticabili anche da principianti. I più esperti, invece, possono iniziare la giornata affrontando la pista rossa Pofel che parte dalla Malga San Valentino (rifugio a monte dell’omonimo impianto, apprezzato per la cucina tipica e dove si può anche pernottare) e una volta scesi prendere la nuova cabinovia con meravigliosa vista sui due laghi che porta nel comprensorio gemello, dove assolutamente da non perdere sono la discesa in mezzo al bosco fino al limitare del lago di Resia e le piste nere che scendono a Rojen. E non finisce qui. Chi volesse cambiare per un giorno paesaggio e pendii può raggiungere in pochi chilometri l’area sciistica di Nauders, in territorio austriaco, poco oltre il confine, oppure puntare sugli altri tre comprensori dell’Alta Val Venosta (Watles, Solda e Trafoi all’Ortles) con un unico skipass plurigiornaliero, lo Skiarena 2 Paesi.

