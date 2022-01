Sciare informati: dall’assicurazione all’alcol test, al casco obbligatorio per i minori, domande e risposte sulle novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

14' di lettura

Sciare informati. Dal 1° gennaio 2022 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 40/2021, che rivede moltissime misure per la sicurezza sulle piste e introduce nuovi obblighi e paletti per sciare in pista, fuori pista, con snowboard,con la tecnica del telemark, con slitta e slittino e altri sport che si praticano sulla neve. In particolare arriva l’obbligo di assicurazione sulle piste e per gli under 18 diventa indispensabile il casco protettivo. La protezione è anche indispensabile per gli sciatori con disabilità. Obbligo di defibrillatore nelle aree sciistiche. Le norme previste dal decreto per gli sciatori si applicano anche a chi pratica lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

Sono possibili alcol test sulle piste per verificare se chi scia è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Sono stati anche introdotti parametri per valutare la sostenibilità ambientale dei comprensori sciistici, con una griglia di valutazione divisa in cinque categorie di qualità: da un fiocco bianco a cinque fiocchi bianchi. Il testo tiene conto anche delle nuove regole sul green pass per sciare che scattano dal 10 gennaio 2022. Ecco una sintesi delle novità con una serie di domande e risposte.

Loading...

ALCOL TEST

Chi scia deve essere sobrio?

Il decreto vieta di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche o sotto l’effetto di sostanze tossicologiche.

Sui campi da sci si può essere sottoposti all’alcol test?

Le forze dell’ordine possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. In caso di esito positivo o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante da alcool o droghe, gli organi accertatori hanno la facoltà di effettuare l’accertamento, anche accompagnando lo sciatore presso il più vicino ufficio o comando.