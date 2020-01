Sciare sulle Madonie? Lo slalom impossibile nella Sicilia dei cavilli

Un danno enorme per l’intera area: secondo alcuni calcoli il valore dell’indotto (che in questo caso viene a mancare) è di almeno tre milioni senza considerare eventuali investimenti e i costi in termini di fiducia: «Siamo partiti in 5, poi siamo diventati 14, e infine gli altri di fronte a tante difficoltà sono scappati» conclude Catalano.

Il groviglio normativo

Dal canto suo la Città metropolitana di Palermo con una nota precisa che «La Regione siciliana non ha ancora recepito la legge 363/2003, né tantomeno ha adottato misure per definire tutti gli aspetti legati alla gestione degli impianti e dell’area sciabile né ha definito i rapporti finanziari legati alla gestione» affidando ogni speranza a un tavolo tecnico. In attesa del tavolo tecnico però il nodo non è stato affatto sciolto: dalla Regione siciliana non è arrivata alcuna notizia sulla possibile applicazione, per così dire dinamica, della legge nell’isola. Mentre c’è chi sostiene che la legge 363/2003, all’articolo 22, prevede che possa essere applicata nelle regioni (o province) a Statuto speciale.

Al comma 3 dell’articolo 22 c’è scritto che «le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione». Mentre il comma 1 sempre dell’articolo 22 della legge 363/2003 lascia intendere tutt’altro: «Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve». Insomma materia da giuristi o forse è meglio dire da avvocati . E purtroppo, in Sicilia, non è la prima volta.

L’impatto sull’econ0mia

Mentre dalle Madonie arriva l’invito a tutti gli enti interessati a far uso di buon senso per riaprire le piste la cui chiusura : «è una sciagura per l'asfittica economia delle nostre montagne – dice il portavoce di Uniti per le Madonie Franco Scancarello –. Abbiamo chiesto insieme a Cittadinanza Attiva Sicilia, un incontro urgente al sindaco della Città metropolitana di Palermo Leoluca Orlando, titolare delle piste e proprietario degli impianti di risalita. Siamo convinti che ogni ente debba effettivamente sforzarsi per fare quanto di competenza immediatamente, se vuole effettivamente il funzionamento di Piano Battaglia.

Se ci fosse l’effettiva volontà e disponibilità di tutti, in due settimane si potrebbe essere in condizione di far ripartire la stazione sciistica trovando le soluzioni amministrative e legislative per risolvere definitivamente i problemi sollevati dalla Piano Battaglia Srl».