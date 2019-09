Scibona, fenomenologia dell’auto-disintegrazione

6' di lettura

Un bambino abbandonato nell’aeroporto di Amburgo. Nessuno capisce la sua lingua, lui rifiuta di dire il suo nome. Lo ha lasciato prima la madre, una lettone in cerca di sicurezze economiche. Poi, in un bagno del terminal, lo ha piantato il padre, un americano reduce dall’Afghanistan dal passato famigliare insolito. È nato infatti in una comune durata poco ed è stato cresciuto da una delle tante madri (non quella biologica) e dal suo nuovo compagno, reduce a sua volta, ma del Vietnam: Vollie, che dopo aver sacrificato sull’altare dell’atarassia l’empatia verso sé stesso e gli altri, a questo punto della storia si chiama Tilly: ha accettato di cancellare il suo passato e lavorare per i servizi segreti.

È un mondo disintegrato, disarticolato dalle guerre, dalle ferite che i conflitti lasciano attraverso le generazioni, dalla cupidigia, dalla paura, dall’incapacità di amare o sostenere l’amore, quello in cui Salvatore Scibona ambienta il suo secondo romanzo, Il volontario, costatogli dieci anni di lavoro dopo il primo, La fine, un esordio mozzafiato, che lo aveva portato in finale al National book award e nella lista dei venti più interessanti scrittori americani sotto i quarant’anni, secondo il «New Yorker».

Il primo capitolo si apre con la scena straziante di Janis, quattro anni circa, solo in mezzo al terminal tedesco con la sua lingua, il lettone, che ormai non gli serve più a niente e la caparbia ostinazione a non rivelare il suo nome. Un disperato gesto di autopreservazione che, man mano che il ragazzino diventa grande, si trasforma in gabbia, autonegazione. Un gesto non dissimile da quello del suo quasi nonno, Vollie, personaggio centrale: con lui comincia la deriva. Figlio di due anziani contadini, cresce incapace di reggere il tradimento di un io diverso da quello dei troppo vecchi genitori cui sentiva di dovere tutto, ma non riusciva a dare niente. E improvvisamente si arruola volontario per il Vietnam.

Alla luce sinistra delle esplosioni, in mezzo alla carneficina di Khe Sanh - per molti americani il simbolo della futilità di quella guerra - o nell’oscurità senza tempo di un tunnel in cui rimane prigioniero mesi, Vollie non insegue se stesso, né persegue il precetto socratico del «conosci te stesso». Al contrario, quel sé stesso inizia via via a cancellarlo, sceglie la via della disintegrazione - disintegrazione che contagerà tutto quello che lo circonda - in un malinteso stoicistico rifiuto delle emozioni.

Inabile a sostenere il «grande peso di essere Qualcuno» - per dirla con Emily Dickinson - qualcuno che ha deluso i genitori lasciandoli soli ad affrontare il duro lavoro della fattoria, qualcuno perso nell’insensatezza della guerra, Vollie smette di giudicare sé stesso e gli altri, complice anche il lavaggio del cervello nell’esercito. Era infatti proibito dire «io» o «me», o pronunciare il proprio nome invece di definirsi semplicemente «recluta»: «Ti insultavano e ti picchiavano e ti umiliavano finché non ti spremevano fuori l’ultimo grammo di quello che si chiama pensare con la propria testa». Vollie, che in un negozio di dischi di Saigon sogna solo di «lasciare che la musica si impadronisse di lui», diventa una macchina da guerra.