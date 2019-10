Scienza e azione: così si combatte la povertà La giovane economista ha preso in prestito dalla scienza il metodo di valutazione random per capire gli effetti delle iniziative benefiche di Luca Dello Iacovo

L’economista francese Esther Duflo (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

4' di lettura

Ripubblichiamo un articolo uscito su Nova 24 il 21 giugno 2007

Esther Duflo, 34 anni, economista, docente al Mit di Boston, ha cofondato e dirige l'Abdul Jameel povertà action lab, l'istituzione del Mit impegnata nella lotta alla povertà in collaborazione con alcune Ong.

«Cerchiamo di creare un legame tra scienza e azione - spiega la giovane studiosa - e abbiamo preso in prestito dalla medicina il metodo di valutazione random, confrontando gli effetti di iniziative contro la povertà su un gruppo sperimentale e su un gruppo di controllo».

Per esempio, in uno studio condotto in Kenya per capire come aumentare la presenza scolastica, il gruppo di ricerca della Duflo ha scelto un campione di 200 scuole e ha distribuito una pasticca contro i vermi intestinali alla metà degli istituti scolastici. I restanti non hanno ricevuto il farmaco: sono stati utilizzati come gruppo di controllo per capire i cambiamenti introdotti dalla medicina. Risultato: la presenza dei bambini keniani è aumentata del 25% con una spesa minima, appena 50 centesimi di dollaro l'anno.

Oppure, in un altro esperimento, hanno scoperto che semplicemente comprando nuove uniformi per gli studenti aumenta la partecipazione alle lezioni: spesso il costo di una divisa scolastica è insormontabile per una famiglia povera. «Più denaro e più mercato non sempre sono la cosa giusta: con piccoli interventi si possono ottenere grandi risultati. Dobbiamo comprendere cosa funziona e cosa invece non funziona nei contesti locali per capire come migliorare il capitale umano», chiarisce Duflo. Sono analisi complesse, possibili grazie a dati provenienti da fonti diverse e alla conoscenza diretta dei luoghi in cui vengono realizzati i progetti. Questi studi costituiscono anche verifiche preventive per valutare quanto possono essere efficaci i piani di lotta contro la povertà.