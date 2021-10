Scienze Sociali: Scuola Normale prima e Scuola Sant'Anna seconda in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna risultano rispettivamente prima e seconda in Italia (a pari merito con l'Università di Bologna), su 26 università conteggiate, nella classifica del settore Social Sciences di Times Higher Education, che riguarda gli ambiti di studio “Communication and media studies”, “Politics and international studies”, “Sociology”, “Geography”. In particolare le “Scienze politiche internazionali” e quelle “Sociologiche” rappresentano l'offerta formativa della Scuola Normale con la propria Classe di Scienze politico-sociali, che ha sede a Firenze: in entrambi i settori la Scuola Normale è prima in Italia e rientra nella fascia dal 176° al 200° posto a livello mondiale.

Il parametro

A determinare il punteggio complessivo della Scuola Normale in questa classifica è soprattutto il parametro “Citation”, ovvero il numero e la qualità delle citazioni di studi scientifici di studiosi della Classe di Scienze politico-sociali, 89.8 (la prima Università al mondo, Oxford, nel parametro “Citation” ottiene 87.7). Buona la performance anche nel parametro “International Outlook”, ovvero la presenza di studenti e professori stranieri nello staff.

Scuola Superiore Sant'Anna

La Scuola Superiore Sant'Anna si classifica in seconda posizione per l'Italia, a pari merito con l'Università di Bologna, nella fascia mondiale dal 201° al 250° posto. Per la Scuola Superiore Sant'Anna, il ranking ha preso in considerazione i settori di “Scienza politica” e di “Filosofia politica”. Tra i parametri valutati, la qualità dell'ambiente formativo ha ottenuto il risultato migliore. A determinare questo risultato hanno contribuito anche la qualità della ricerca e il numero di citazioni.La classifica di settore Social Sciences THE World University Rankings è stata pubblicata dal periodico britannico Times Higher Education e include 870 atenei di tutto il mondo. A occupare le prime posizioni sono Oxford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford University.

