Scienziati e imprenditori, una relazione proficua

Sciencepreneurship di Piero Formica, professore presso l'Innovation Value Institute della Maynooth University in Irlanda, ci invita a considerare scienziati e imprenditori e il loro lavoro creativo e pratico. Il viaggio che intraprenderete attraverso le pagine di questo saggio potrebbe aprirvi la mente alla consapevolezza di come gli incredibili progressi nella conoscenza siano dipesi più dal modo in cui persone di culture, discipline, background e conoscenze diverse hanno trovato il modo di identificare un terreno comune in cui le conoscenze di varia natura trovano una connettività sinergica, persino simbiotica, che dall’originalità e dal significato della scoperta. La domanda centrale da tenere a mente mentre si continua a leggere potrebbe essere: “Come fa la conoscenza, compresa quella scientifica, a tradursi in azione e sostanza – in “cose” tangibili e applicabili che salvano le vite o le rendono più significative?”.

Partendo dalla scienza e dagli scienziati, traiamo molta saggezza dalle culture antiche. Ma io preferisco ricordare un’epoca di grandi scoperte e riflessioni, quando la parola scienziato fu usata per la prima volta. E nel farlo, porto alla vostra attenzione un grande pensatore, non celebrato, della scienza e della sua applicazione pratica. E suggerisco che, a suo modo, era anche un imprenditore. William Whewell FRS era un polimath, una personalità poliedrica. È stato Master del Trinity College di Cambridge dal 1841 al 1866. Le sue due opere fondamentali “Storia della scienza induttiva dai primi tempi ai giorni nostri” e “Le scienze induttive, fondate sulla loro storia” hanno dato inizio a una nuova era nella filosofia della scienza. Prima di Whewell, la parola “scienziato” non esisteva. Isaac Newton, anch'egli Master al Trinity di Cambridge, e le precedenti generazioni di scienziati che hanno cambiato il mondo erano conosciuti come Filosofi Sociali. Un termine meraviglioso. Anche a quei tempi, il ruolo e la posizione della scienza nell’ordine superiore delle cose erano considerati a tutto tondo e non in modo isolato. I pionieri e gli artefici del cambiamento come Whewell, oggi quasi mai ricordati, sono stati i precursori storici dei campioni di oggi che sostengono e agiscono per smantellare le barriere tra funzioni, facoltà, settori, culture, nazioni e popoli. Solo per aggiungere qualche informazione in più su William Whewell e sulle sue straordinarie capacità di imprenditore del XIX secolo.

Il suo curriculum dimostra che non solo ha coniato il termine scienziato, ma anche quello di fisico e ha suggerito a Michael Faraday i termini elettrodo, ione, dielettrico, anodo e catodo. Whewell sarebbe stato nel suo elemento oggi, nei centri di eccellenza innovativa, per vedere il modo in cui le specializzazioni scientifiche e le piattaforme tecnologiche innovative sono confluite e si sono unite e collegate con lo spirito imprenditoriale che cerca sempre di realizzare un cambiamento positivo e attraverso le ritrovate capacità umane di relazionarsi e attraversare confini e barriere per consentire lo sviluppo di nuovi prodotti e processi a beneficio dell’umanità e salvare vite umane in modi mai visti prima.Sciencepreneurship ci permette di esaminare in dettaglio come la scienza e gli scienziati possano essere coinvolti in un mondo di maggiore coerenza e significato attraverso l’imprenditorialità. Ma cos’è l’imprenditorialità? Temo che sia spesso considerata in modo troppo limitato, con l’accento su “avviare aziende e fare soldi”. Per me l’imprenditorialità è uno stato mentale. Una provincia che deve essere occupata da TUTTI coloro che vogliono vedere un cambiamento positivo. La associo a un’altra parola chiave del nostro secolo: innovazione. Le definizioni dei dizionari di imprenditore, imprenditorialità e mentalità imprenditoriale sono noiose e prive di immaginazione: per esempio, il dizionario Chambers del XX secolo dice “colui che intraprende un’impresa, un imprenditore o un datore di lavoro, un organizzatore di spettacoli musicali o di altro tipo”. Quando mi viene chiesto “che cos’è un imprenditore”, preferisco riferirmi a George Bernard Shaw.

Un giorno, il grande scrittore e filosofo sociale fu fermato da un uomo molto più giovane che gli rivolse una serie di domande arcane. Il grande uomo raggiunse un punto di grande frustrazione, si dice, e si alzò con rabbia per fermare l’interrogante con parole del tipo: “Stai zitto giovanotto! Tu guardi le cose e ti chiedi “Perché?”. Ma io sogno cose che non sono mai state e mi chiedo “Perché no?”. La mia esperienza è che le persone “Perché no?” cambiano il mondo. I distruttori costruttivi raramente hanno una vita facile. E spesso sono circondati da persone con una mentalità negativa basata sul pensiero “Sì, ma...”. Sciencepreneurship sostiene la transdisciplinarità e l'innovazione aperta resa sempre più possibile dai progressi della tecnologia delle comunicazioni digitali. Internet e il web mondiale hanno infatti contribuito alle capacità umane di connettersi e unirsi in modi che prima non erano possibili. E se la connessione porta all’azione e non alla semplice condivisione della conoscenza, possiamo osservare il fenomeno della “connettività”. Un’altra nuova parola da considerare: connessione più energia. Quando menti veramente aperte, con contenuti ed esperienze complementari e reciprocamente stimolanti, si uniscono, possono emergere cose non pensate prima. Sognare cose che non sono mai state”, come fece George Bernard Shaw, fa parte della pratica della Sciencepreneurship.

Nella mia recente esperienza a Cambridge e in altri centri europei è stato incoraggiante confrontarsi con il lavoro di un’organizzazione chiamata Innovation Forum, che da alcuni anni organizza eventi e attività incentrati sulle scienze della vita, dove l’espressione “Imprenditorialità scientifica” è stata ampiamente utilizzata. In qualità di scienziato della vita e di persona che ha trascorso decenni all’interno e intorno alla medicina, all’assistenza sanitaria e ai servizi sanitari, sono lieto di concludere questa introduzione alla Sciencepreneurship con un meraviglioso esempio dei processi in atto in tempi molto recenti. La pandemia di Covid ha devastato il nostro mondo e ha provocato sofferenze e disagi incalcolabili. Ma si consideri l’incredibile rapidità con cui sono stati sviluppati, in pochi mesi, vaccini efficaci per porre fine alla gravità della pandemia e salvare milioni di vite, mentre prima sarebbero stati necessari anni. Si è attinto alla profondità delle conoscenze scientifiche, compresi gli ultimi sviluppi della genetica e della genomica a livello mondiale, al di là delle barriere disciplinari. Trandisciplinarietà e innovazione aperta hanno prevalso, e lo spirito imprenditoriale ha permesso di unire persone e conoscenze, e di ottimizzare le prospettive di successo.

*Entrepreneur in Residence at Cambridge University’s Centre for Entrepreneurial Learning