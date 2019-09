Scienziati a Longarone. Debutta la fiera delle foreste

«La fiera di Longarone, la Fiera delle Dolomiti, è l’unica vera fiera della montagna di tutta Italia: non potevamo non ricordare quanto è avvenuto e anche anche quelle che sono state le soluzioni, lo stato dell’arte, ciò che si è fatto in questi mesi- spiega Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone fiere - In questo senso la fiera presenterà anche articolati progetti di recupero da parte di aziende e alcuni progetti europei molti interessanti e di grande respiro tecnologico. Contemporaneamente abbiamo scelto di organizzare il Festival delle Foreste, aprendoci al mondo degli scienziati, agli aspetti tecnici, meteorologici, aspetti biologici, le migliori correnti di pensiero sull’utilizzo del legno. Nel festival ci saranno moltissimi eventi, incontri, convegni ma anche mostre e una parte dedicata alla cultura e alla tradizione, perchè la sublimazione del legno è l’arte. All'interno anche una sezione denominata Fiera dei Misteri, organizzata con le pro loco e con la regione: tradizioni, leggende della montagna, racconti. Perchè boschi e foreste, con la loro natura imponente, hanno sempre alimentato le più fervide fantasie».

E per Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, «questa è una manifestazione che soprattutto vuole valorizzare un patrimonio straordinario duramente colpito. Una straordinaria occasione di confronto, di verifica della situazione attuale e di prospettiva di un patrimonio che dovremo salvaguardare, tutelare e valorizzare. È un lavoro impegnativo che ci porterà per diversi anni a guardare il bosco con un occhio diverso.Gran parte dei nostri boschi sono certificati, hanno grande valore per diversi ambiti economici, per questo La Fiera delle Foreste si lega idealmente ad Arredamont, un’altra delle manifestazioni più importanti di Longarone Fiere, da anni punto di riferimento dell’arredamento della montagna».