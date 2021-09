Scienziati in tv solo se con l’autorizzazione: molto rumore per nulla?

Dunque, è non solo fisiologico ma anche salutare che i ricercatori, anche nel dibattito pubblico, tentino in continuazione di porre in dubbio e “rovesciare” quelle che sono ritenute le conquiste della scienza che loro stessi studiano e contribuiscono a creare. E a volte i progressi vengono compiuti proprio perché c'è stato chi ha pensato l'allora impensabile, che in seguito a un processo severo di verifica è diventato il sapere ufficiale del futuro.

Per comunicare serve un metodo

Esiste tuttavia un livello di conoscenze condiviso che, in un dato momento storico, costituisce il meglio che il metodo scientifico ha distillato in un determinato ambito. E questa dovrebbe forse essere l'informazione che il Governo dovrebbe garantire tramite canali ufficiali.

Poche semplici risposte alle domande più frequentemente poste dalla vita quotidiana, dotate della “validazione” della comunità scientifica e supportate da dati verificati. Avendo anche il coraggio di distinguere tra certezze, ipotesi e consigli.Il mondo dell'informazione, dal canto proprio, dovrebbe forse meglio adempiere al ruolo di traduttore del sapere specialistico dalla nicchia di esperti alla generalità dei cittadini. Anche in questo caso distinguendo e precisando quelli che sono spunti, intuizioni o teorie non ancora verificate o approdi mai finora incrinati dal dubbio. Certo, nel caso di una pandemia del tutto nuova questa distinzione sfuma.

Il ruolo degli ordini professionali

Tuttavia, qui un ruolo, più che dalla pubblica amministrazione, potrebbe essere giocato dagli ordini professionali, sia dei giornalisti sia dei medici. Dare la parola solo a chi abbia il placet del potere può sembrare una facile scorciatoia, soprattutto in periodi di emergenza, per bonificare l'aria del dibattito.

Ma, in realtà, simili metodi non fanno che creare più problemi di quelli che risolvono, rischiando di condurre in un labirinto inestricabile. Ancora una volta è bene lasciare che il legislatore intervenga a sanzionare gli abusi della libertà di espressione ma si astenga prudenzialmente dal prevenirli, dotato com'è in questo ambito di guanti di legno.