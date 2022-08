Accordo raggiunto tra Calenda e Renzi: a breve l’annuncio

10:46 Calenda: dopo urne Pd si riavvicinerà a M5s

«Cottarelli non c’era quando c’eravamo dentro noi, credo che lì sia stato fatto per poter dire agli elettori non c’è Calenda ma c’è Cottarelli. Una mossa contro di me? Credo di sì. Ma l’ho commentata con un certo fair play. Penso che Cottarelli commetta un grave errore perché va in una coalizione in cui metà del Pd e tutto quello che sta a sinistra del Pd e il M5s che tornerà con il Pd due minuti dopo le elezioni non condividono nulla di quello che lui ha raccontato agli italiani negli ultimi cinque anni. Sono contento di avere Cottarelli in Parlamento perché è una persona di qualità». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a Rtl 102.5. «È sicuro e lo sanno tutti. - aggiunge - L’unico modo per governare è fare un governo che da Fico, Conte, Di Maio, Fratoianni».