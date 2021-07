Sciogliere le vele del made in Italy, senza dover scegliere fra oceano e Mediterraneo

7' di lettura

Insieme ma distanti: alla luce del mantra che da oltre un anno scandisce il nostro modus vivendi, la barca si conferma regina delle vacanze estive, eletta, all'unanimità, isola felice e Covid free dove poter progettare un ritorno alla vita normale.

In alto, Oyster 495, design Studio F.A.Porsche, OYSTERYACHTS (da 975.000 £+ Iva).

Che si acquisti o si noleggi, l'importante è godere della ritrovata libertà in totale sicurezza, respirare aria fresca a pieni polmoni e circondarsi di spazi infiniti. Le novità 2021 non mancano, soprattutto nel settore dello yachting a vela che, grazie anche al suo rispettoso approccio ambientale, continua a scalare la classifica di gradimento degli armatori, conquistando importanti fette di mercato.

Contest 55 CS, vincitore del premio European Yacht of the Year 2021, progettato dallo studio Judel/Vrolijk & Co. per CONTEST YACHTS (1.700.000 € + Iva).

Sebbene non esistano “taglie” vincenti in assoluto, la fascia più gettonata rimane quella dei 50-55 piedi (15/17 m), lussuosa ma non troppo, gestibile anche senza l'aiuto di equipaggio, grande abbastanza per ospitare famiglia e amici mantenendo il distanziamento e, soprattutto, multitasking. La bella notizia è che l'Italia è in prima linea su questo fronte, anche sotto il profilo progettuale, come dimostrano i tanti nuovi modelli – nazionali ed esteri – che portano la firma di big name dello yacht design tricolore. La prova che il made in Italy fa scuola (e gola) nel mondo è data dalla Francia, Paese leader nella produzione di imbarcazioni a vela di serie, che da anni arruola i nostri cervelli per disegnare yacht di successo.

Catamarano Lagoon 55, design Nauta Design per LAGOON (prezzo su richiesta).

Un esempio è il cantiere Dufour che, dal 2002, si rivolge all'architetto Umberto Felci per la sua fortunata linea, rinnovata con l'arrivo del Dufour 530: con questa barca, lunga 16,5 metri, il cantiere inaugura una nuova filosofia progettuale (sposata, come vedremo, anche da altre realtà), che punta all'ottimizzazione produttiva e al contenimento dei costi, diversificando contemporaneamente l'offerta nel rispetto delle varie esigenze armatoriali. Partendo da una stessa piattaforma navale ad alte prestazioni, infatti, Felci – che vanta un'esperienza pluriennale come progettista di racer di successo – ha sviluppato tre versioni (easy, ocean e performance), accomunate, come spiega l'architetto, dalla volontà di «creare un ambiente raccolto e protetto dove trascorrere le vacanze al di fuori delle mete super frequentate». Tra i punti di forza dell'imbarcazione, personalizzabile nel layout di coperta e nel rig, c'è il grande studio dei dettagli e degli spazi vivibili per migliorare il lifestyle: «Ci siamo domandati quali zone vadano privilegiate, quali funzioni esaltate... e direi che abbiamo raggiunto un risultato che in barche di serie di pari dimensioni non è riscontrabile». Tra le novità più apprezzate, l'ampio pozzetto con innovativo bimini, il grande prendisole, il bbq di poppa e i luminosi interni raffinati e customizzabili (si va dalla versione con tre cabine e tre bagni, fino a quella “super charter” con sei cabine e tre bagni). Il costo base è di 313.148 euro, Iva esclusa.

Dufour 530, declinabile in tre versioni (easy, ocean e performance), design Umberto Felci per DUFOUR (a partire da 313.148 € + Iva).

L'idea di utilizzare un'unica piattaforma per dar vita a due imbarcazioni molto diverse tra loro, è stata adottata anche da altri due “master” della progettazione nautica in Italia, Roberto Biscontini e Lorenzo Argento , che hanno unito professionalità e competenze al servizio del colosso francese Bénéteau, dopo aver vinto un contest internazionale per ampliare l'iconica linea First con una nuova divisione Yacht. Biscontini e Argento hanno stracciato gli avversari con il First 53, che incarna le loro reciproche specialità: una carena altamente performante (figlia di Biscontini che ha progettato, tra gli altri, scafi di Coppa America per oltre vent'anni) e un design raffinato e minimal (per coperta e interni), che è l'inconfondibile firma di Argento, il quale, negli anni, ha collaborato con brand leader per la realizzazione di imbarcazioni iconiche anche nel mercato dei superyacht. «Il livello di ricercatezza, studio ed ergonomia che c'è dietro questo yacht è pazzesco e ha richiesto due anni di lavoro», spiegano i progettisti. Il modello è andato a ruba e il perché è semplice da capire: personalizzabile nel piano di coperta, nella chiglia e nel layout interno, il First 53 è una barca stabile, equilibrata e veloce, capace di regalare emozioni sotto vela come un vero racer e, contemporaneamente, di offrire l'abitabilità, l'eleganza e la ricercatezza di un superyacht di lusso (grandi spazi esterni e interni, teak per i mobili, frigo da casa a tutta altezza, luminosità, ergonomia): un surplus di benefit che si traduce in un prezzo base di 522.600 euro, Iva esclusa. Partendo dalla piattaforma del First 53, Argento e Biscontini hanno poi progettato l'Oceanis 54 (17,12 m) per la divisione lusso di Bénéteau , destinato a un'utenza meno corsaiola (piano velico più piccolo e chiglia meno pescante), ma altrettanto affidabile ed elegante (prezzo base Iva esclusa, 449.600 euro).