Scioglimento della riserva, giuramento e fiducia: ecco la roadmap di Draghi L’agenda del premier incaricato: oggi la messa a punto della squadra dei ministri, già domani possibile salita al Colle e giuramento sabato. In ogni caso, se non ci saranno imprevisti, entro lunedì il governo sarà varato di Mariolina Sesto

Finite le consultazioni, prima con i partiti e poi con le parti sociali, il premier incaricato Mario Draghi da oggi 11 febbraio è al lavoro sulla squadra dei ministri. Il prossimo passo nella roadmap che porterà alla nascita del nuovo governo sarà infatti lo scioglimento della riserva e la presentazione della lista dei responsabili dei nuovi dicasteri.

Lo scioglimento della riserva tra venerdì e sabato

Lo scioglimento della riserva al Quirinale è atteso domani 12 febbraio o, al più tardi, sabato 13. Quello che si sa già è che ci sarà un ministero della Transizione ecologica. Per il resto, proprio in queste ore, Draghi sta mettendo a punto la fisionomia del nuovo esecutivo. Non solo è necessario scegliere se portare in consiglio dei ministri un mix di tecnici e politici o optare solo per tecnici e tecnici d’area. Occorre anche decidere quali e quanti ministeri includere. Potrebbero infatti esserci accorpamenti o smembramenti rispetto all’assetto del governo uscente. Infine, al termine della giornata di oggi, il premier incaricato saprà - in basso all’esito del voto sulla piattaforma Rousseau - se il M5S farà parte della sua maggioranza (come pare più probabile) o no.

Il giuramento tra sabato e lunedì

Dopo che Draghi avrà reso pubblica la lista dei ministri, sarà la volta del giuramento nel salone delle feste del Quirinale. Questa volta l’evento dovrà fare i conti con le regole sul distanziamento imposte dal Covid. Se la riserva sarà sciolta domani sera, il giuramento si svolgerà con ogni probabilità nella giornata di sabato. Se invece la riserva sarà sciolta sabato, è più probabile che il giuramento slitti a lunedì. Una cosa è emersa chiaramente del metodo Draghi per la scelta dei ministri: la stella polare sarà la competenza. Non saranno inoltre contemplate trattative estenuanti con i partiti. I responsabili dei dicasteri saranno scelti con il presidente della Repubblica, secondo il dettato costituzionale.

La fiducia delle Camere tra mercoledì e giovedì

Sia che il giuramento si svolga sabato, sia che slitti a lunedì, la fiducia delle Camere non potrà che arrivare a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì. Nel frattempo Draghi metterà a punto il programma del suo esecutivo, quel programma sul quale chiederà la fiducia in Parlamento. Molti aspetti della sua agenda programmatica sono venuti allo scoperto dalla voce degli interlociutori politici che ha ricevuto durante le consultazioni, dall’attenzione all’ambiente, alla velocizzazione della campagna vaccinale, dalla valorizzazione della scuola all’impegno per la coesione sociale. Ma il suo discorso in Parlamento sarà il primo vero manifesto del pensiero Draghi nella nuova veste di guida del governo italiano.

Prima scadenza: lunedì serve un Dl sullo spostamento tra le Regioni

Subito dopo il giuramento il governo dovrà con un nuovo decreto decidere se prorogare il divieto di spostamento tra le Regioni in scadenza proprio lunedì 15 febbraio o se far cadere il blocco. Se però il governo non si fosse ancora insediato, potrebbe intervenire anche un decreto ponte di proroga del divieto da parte del governo uscente che è in carica per gli affari correnti. È questa la prima vera urgenza.