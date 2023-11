Sciopero 24 novembre al via, disagi per gli aerei. Lunedì il trasporto pubblico locale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È il giorno dello sciopero nelle regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta e Veneto). Indetto da Cigl e Uil contro la manovra, lavoratrici e lavoratori incrociano le braccia per otto ore o per l’intero turno. Riguarda tutti i settori eccetto la scuola, i trasporti e il pubblico impiego.

Sciopero aerei a livello nazionale

I disagi sono però anche sul fronte dei trasporti. Allo sciopero generale si affianca infatti l’agitazione indetta per tutta la giornata di venerdì 24 novembre dalle sigle sindacali Flai, Usb, Ost Usb, Cub: a incrociare le braccia sono, in questo caso, i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo del settore handlers, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. A differenza del primo caso, che è limitato alle regioni del Nord, questo sciopero è a livello nazionale. Lo stop è partito alle 00:01 e durerà fino alle 23.59.

Loading...

Garantite le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21

A causa della mobilitazione molti voli subiranno ritardi o verranno cancellati. Ita ha comunicato di essere stata costretta già a cancellare 42 voli nazionali, riuscendo a garantire tutti i voli internazionali. La compagnia ha invitato comunque tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. A Fiumicino si ferma per quattro ore anche il personale di Aeroporti di Roma (AdR) che opera a Fiumicino. L’Enac ha ricordato che durante lo sciopero saranno garantite le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 di oggi.

Lunedì 27 sciopera il trasporto pubblico locale

Lunedì 27 sarà invece sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale del Cub, La Confederazione italiana di base. In questo caso è stato indetto uno sciopero nazionale degli autoferrotranvieri. Dopo il confronto al Mit con il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, i sindacati di base hanno confermato l’agitazione. «Se vuoi scioperare per alcune ore va bene, ma se vuoi fermare il Paese per 24 ore, farò tutto quello che è in mio potere per evitarlo. Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos», ha detto il ministro rispondendo a chi gli chiedeva se fosse pronto a firmare una nuova ordinanza di precettazione.

« Aspettiamo la decisione del Ministro Salvini ma gli abbiamo spiegato che la precettazione sarebbe solo un atto di arroganza; non la ricerca di una soluzione ai problemi dei lavoratori ma solo la ricerca di una legittimazione per un attacco ai diritti dei lavoratori», ha spiegato Roberto Cortese, portavoce dell’Usb