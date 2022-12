Sciopero di 72 ore dei distributori di carburanti in autostrada

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Lo sciopero di 72 ore, che inizia domani, dei gestori delle aree autostradali è confermato. Non sono arrivate risposte alle nostre richieste. Dal Governo non è arrivata nessuna convocazione e noi vogliamo discutere dei nostri problemi. A settembre 2023 ci saranno le gare autostradali e c’è la necessità che vengano stabilite le regole e noi abbiamo la necessità assoluta di capire quali saranno le regole».

Ad affermarlo all’Adnkronos è Tonino Lucchesi, il presidente di Faib Confesercenti Autostrade in vista dello sciopero delle aree di servizio autostradali che si svolgerà dalle 22 di domani alle 22 di venerdì. Con i governi precedenti, spiega Lucchesi, «abbiamo avanzato una serie di proposte. I Governi si sono succeduti senza che accadesse nulla. Per noi c’è un problema fondamentale perché ne va della sopravvivenza: esisteremo ancora o scompariremo?».

E in gioco ci sono 500 gestioni e 10 mila posti di lavoro, osserva il presidente di Faib Autostrade. «Come sistema - sottolinea Lucchesi - abbiamo perso i tre quarti dell’erogato. Abbiamo proposto una razionalizzazione, tagliando un centinaio di impianti in cambio di un equo compenso per i gestori, ma il governo precedente ci ha detto che non avrebbe chiuso alcun impianto. Una decisione, questa, a favore di Autostrade che, indipendentemente del fatto che eroghiamo o meno, continuerà a prendere le sue royalties».

Invece, sostiene il presidente di Faib Confesercenti, «riducendo del 10% le aree di servizio si potrebbe riuscire anche a ridurre i prezzi. Prima del ’98 Autostrade prendeva sulla ristorazione e sull’erogato il 4-5% del fatturato lordo, oggi è il 30-35%». Attualmente, osserva, «il 30% degli impianti sono controllati dalle società di ristorazione e saranno quelle che resteranno aperte durante lo sciopero».