Sciopero degli aerei, che cosa bisogna fare per ottenere il rimborso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono «250mila i cittadini in partenza dagli aeroporti italiani rischiano di rimanere a terra a causa dello sciopero nel settore del trasporto aereo, che ha portato finora alla cancellazione di circa mille voli e alla riprogrammazione di numerose partenze. È importante che in tale situazione delicata i viaggiatori siano a conoscenza dei propri diritti e ricevano dalle compagnie aeree informazioni tempestive e trasparenti e tutta l'assistenza prevista dalla normativa vigente». A sottolinearlo una nota dell’associazione di tutela dei consumatori Codacons

I diritti dei consumatori

Il Regolamento Comunitario n. 261/2004, sottolinea il Codacons, «prevede in caso di sciopero il diritto all'assistenza a tutti i passeggeri, sia per ritardo del volo, sia per l’eventuale cancellazione; la compagnia aerea è tenuta a fornire ai passeggeri pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento dall'aeroporto all’albergo; qualora il volo sia cancellato, il passeggero ha diritto alla scelta tra rimborso del prezzo del biglietto, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea; imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente al passeggero»

Loading...

Le somme che si possono chiedere

«In caso di spese extra per spostamenti non previsti (ad esempio per raggiungere un aeroporto diverso da quello inizialmente programmato) la compagnia aerea è tenuta al rimborso; in base alle pronunce dei tribunali europei, se lo sciopero è indetto dal personale della compagnia aerea, il passeggero ha diritto ad un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro a seconda della tratta, in caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore», sottolinea il Codacons. «I rimborsi e compensazioni possono essere chiesti direttamente presso i canali messi a disposizioni dalle compagnie aeree (link, app, siti, chat, call center, ecc.)».

Come chiedere rimborso e indennizzo

Secondo Altroconsumo, si può chiedere, direttamente sul sito della compagnia, il rimborso del biglietto (da effettuarsi entro 7 giorni) oppure un volo alternativo non appena possibile o in altra data di gradimento del consumatore. Inoltre si ha diritto a un ulteriore indennizzo monetario, che varia in base alla data della partenza e alla tratta. Per richiederlo occorre inviare direttamente alla compagnia una lettera per la richiesta di indennizzo per cancellazione voli. La compagnia aerea può, però, ridurre l'ammontare dell’indennizzo del 50% se la riprotezione su un volo alternativo comporta un ritardo all'arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore (sulla base delle distanze chilometriche) rispetto all'orario del volo originariamente prenotato.