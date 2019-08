Sciopero autostrade nei giorni dell’esodo, quali rischi ai caselli

Più sfumata la posizione degli altri gestori. Quello più importante, Autostrade per l’Italia, ha solo dichiarato che rafforzerà l’assistenza e di fatto non esclude di aprire le piste manuali. In sostanza, visto che gli addetti alla viabilità non possono fare sciopero (il loro è un servizio essenziale ai fini della legge 146/1990), li utilizzerà per monitorare la situazione ai caselli ed eventualmente far intervenire i tecnici in caso di guasto alle casse automatiche (dove chi non riesce a pagare dovrebbe comunque ricevere uno scontrino con il rapporto di mancato pagamento, per mettersi in regola nei giorni successivi). Sembra implicito che, se la situazione diventerà molto pesante, la società rinuncerà a incassare il pedaggio.

La lettera dei sindacati

Dunque, il rischio caos non si può ritenere scongiurato. Per questo i sindacati hanno scritto una lettera alle prefetture, ai ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e alle rappresentanze dei gestori. Chiedono di garantire l’apertura di tutti i varchi, in due giorni di prevedibili disagi e tensioni.

Peraltro, se le cose resteranno così, si profila a breve un nuovo sciopero. Si parla di otto ore, sempre in un momento di picco del traffico estivo.