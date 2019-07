Sciopero autostrade durante l’esodo, ma il pedaggio si paga lo stesso Al casello il pedaggio va pagato lo stesso, ma la protesta potrebbe rientrare di Maurizio Caprino

Sciopero autostrade durante l’esodo estivo, ecco che cosa può succedere

3' di lettura

Forse non sarà proprio da incubo come è stato descritto, ma causerà disagi e potenziali pericoli. Lo sciopero dei casellanti autostradali proclamato per il 4 e il 5 agosto (domenica e lunedì) dalle principali sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti) tocca un weekend con previsioni del traffico anche da bollino nero e molti hanno ancora credenze sbagliate su cosa accade in giornate del genere, per cui rischiano di causare incidenti. Ecco come comportarsi.

Sciopero ancora evitabile

Innanzitutto va chiarito che lo sciopero non è ancora certo. È stato proclamato, ma il 30 e 31 luglio ci saranno incontri tra i gestori autostradali e i sindacati. E si punta a trovare un accordo, anche perché le conseguenze di uno sciopero stavolta potrebbero essere più avvertibili che in altri periodo dell’anno. Le date dell’astensione dal lavoro sono state scelte anche in funzione di questo.

Tra l’altro, il prossimo era anche l’ultimo weekend possibile per uno sciopero durante queste vacanze: dopo si entra nel periodo di garanzia in cui occorre garantire il servizio pieno.

Previsioni difficili

Se lo sciopero venisse confermato, non si può ancora prevedere con certezza quali ne saranno le reali conseguenze: dipenderà dall’adesione che si registrerà. Di quest’ultima i gestori contano di avere un’idea dopo l’incontro del 31 luglio con i sindacati.

Se dovesse essere bassa, le conseguenze sarebbero limitate: dovrebbe essere possibile programmare i turni in modo da coprire le assenze. Se invece l’adesione dovesse essere massiccia, si rischia l’impossibilità di tenere aperte le piste di esazione manuale. E, in base alle previsioni del traffico, i momenti peggiori dovrebbero arrivare domenica mattina.