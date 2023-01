Sciopero benzinai in corso, sindacati convocati al ministero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre è in corso, dalle ore 19 del 24 gennaio, la parziale serrata delle pompe di benzina, oggi nuova convocazione - al ministero delle Imprese e del Made in Italy - dei gestori degli impianti di carburante. L'incontro, fissato alle 15 a via Veneto a Roma, segue a un altro confronto, tenutosi ieri, dopo il quale la Faib aveva ridotto a un giorno lo sciopero mentre Fegica, Figisc e Anisa avevano confermato lo sciopero di 48 ore che dovrebbe concludersi alle 19 di domani, 26 gennaio.

La convocazione di oggi - hanno specificato i rappresentanti dei gestori nel corso di una assemblea pubblica convocata a Roma - servirà a illustrare la bozza di emendamento al decreto sulla Trasparenza dei prezzi allo studio dell’ufficio legislativo del ministero che potrebbe portare alla revoca del secondo giorno di sciopero. Alla riunione tecnica non parteciperà il ministro Urso impegnato a Bruxelles. A margine dell'assemblea, il presidente Figisc, Bruno Bearzi, ha sottolineato che il Governo ha mantenuto in sostanza com’era la struttura del decreto, “andando a ridurre le sanzioni. Ma la questione è che passa che noi siamo gli speculatori da controllare e sanzionare. Ci aspettiamo che il governo dica di aver preso fischi per fiaschi”.



Guerra di cifre sulla partecipazione allo sciopero

Intanto è guerra di cifre sulla partecipazione all'astensione: secondo la Federazione italiana gestori Impianti stradali carburanti (Figisc, legata a Confcommercio), avrebbe aderito circa l’85% di quel 50% di distributori che, di fatto, aveva la possibilità di scioperare. Secondo fonti ministeriali avrebbe dunque chiuso, calcoli alla mano, il 36% degli impianti. Al netto di dei distributori gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere e dai retisti indipendenti, l’adesione dei gestori risulta, secondo Fegica, assolutamente massiccia, con un dato medio intorno all’89% su base nazionale e punte di oltre il 90 in alcune zone del Paese.

Di segno opposto il giudizio delle associazioni dei consumatori. Assoutenti, pronta al contro-sciopero dei consumatori, parla di totale fallimento, perchè ”le sigle che avevano inizialmente proclamato lo sciopero si sono spaccate, e numerosi distributori hanno deciso di non aderire alla serrata, al punto che su tutto il territorio oggi gli automobilisti possono trovare molte pompe funzionanti, anche se solo in modalità self service”. “Sciopero flop che deve far riflettere la categoria dei gestori”, attacca Giuseppe Balia, presidente di Angac Confsal, altro sindacato dei benzinai, secondo il quale “le sigle storiche Faib, Figisc e Fegica non sono più credibili”.