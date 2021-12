Sciopero generale, Cgil e Uil in piazza il 16 dicembre: chi si ferma e chi no

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre in commissione Bilancio del Senato si attende il maxiemendamento del Governo alla manovra, è iniziato il conto alla rovescia per lo sciopero generale indetto da Cigl e Uil (la soluzione non è stata condivisa dalla Cisl) proprio contro una legge di Bilancio considerata, dai due sindacati, inadeguata, poco in linea con le esigenze dei lavoratori.

Otto ore di sciopero il 16 dicembre con alcune eccezioni

La data da segnare in agenda è giovedì 16 dicembre, giornata che registrerà otto ore di sciopero per i lavoratori pubblici e privati, ma con alcune esclusioni. Non si fermerà la sanità, esonerata sin dall’inizio, e neppure la scuola, che ha già incrociato le braccia venerdì 10 dicembre. Esclusi anche i settori delle poste, alle prese con la scadenza del pagamento Imu, e dei servizi ambientali. Stop, invece, per i trasporti (ad eccezione di alcuni servizi e aziende a livello territoriale) e per gli altri servizi pubblici e i settori privati, dalla Pa all’industria e ai servizi.

Manifestazioni in 5 piazze

La protesta si svilupperà anche nelle piazze. Accompagnato dallo slogan “Insieme per la giustizia” e da manifestazioni in cinque piazze: a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Nella capitale, in piazza del Popolo, interverranno i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Treni

Disagi in vista soprattutto per i trasporti. Nel trasporto ferroviario lo stop per il personale viaggiante ed addetto alla circolazione dei treni (ad esclusione di Trenord e delle imprese ferroviarie merci), compreso il personale addetto alle attività di supporto di ristorazione, pulizia ed accompagnamento notte, si tiene dalle 0:01 alle 21, nel rispetto delle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 e dei treni garantiti per la media lunga percorrenza.

Aerei

Nel trasporto aereo il personale navigante delle compagnie aeree e gli addetti alle attività operative degli aeroporti, compresi i controllori di volo, scioperano per un’intera prestazione lavorativa dalle 0.01 alle 24, nel rispetto delle fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.