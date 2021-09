Sciopero alla Liguigas, i sindacati contro la ristrutturazione

2' di lettura

Dopo lo stato di agitazione lo sciopero. La mobilitazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori di Liquigas, come annunciato a fine luglio, è sfociata con la giornata di astensione dal lavoro. La vicenda, nasce quando l’azienda comunica la necessità di avviare un percorso di ristrutturazione e razionalizzazione. L’iter avviato però si interrompe con conseguente rottura delle relazioni sindacali a partire dal 29 luglio: le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem, Femca e Uiltec) diramano una nota in cui annunciano l’interruzione delle relazioni industriali e la proclamazione dello sciopero.

Recupero di efficienza e produttività

«A partire dal 2020 e per tutto il 2021 si è lavorato per trovare soluzioni sul recupero di efficienza e produttività – ricostruiscono nella nota – siglando un accordo che, con enormi sacrifici da parte dei lavoratori, ha consentito un piano di riorganizzazione con taglio di posti di lavoro». A sentire i sindacati poi gli accordi sarebbero stati disattesi. Tra questi anche la decisione di dismettere un sito. «Riteniamo sia sbagliata – continuano le tre sigle – e controproducente la decisione di abbandonare il sud del paese vendendo il deposito di Montalto e avvalorando il nostro scetticismo riguardo le scelte imprenditoriali messe in atto da Liquigas negli ultimi anni. Non possiamo accettare che l’azienda proceda con le comunicazioni ai lavoratori riguardo imminenti e immotivati trasferimenti. Abbiamo più volte proposto soluzioni alternative ma, anche in questo caso, ha prevalso l’arroganza e l’atteggiamento irrispettoso del nostro interlocutore».

la dialettica sindacale

I sindacati comunicano quindi l’interruzione delle relazioni e lo sciopero. Dall’amministratore delegato Andrea Arzà parte, il 30 agosto, una lettera indirizzata a colleghe e colleghi. «Nei mesi scorsi l’azienda aveva comunicato alle organizzazioni sindacali la necessità di migliorare l’efficienza dei processi – si legge nella missiva indirizzata ai colleghi – e beneficiare dei miglioramenti prodotti dai forti investimenti (oltre 20 milioni di euro) nella piattaforma informatica, nei sistemi di interconnessione e comunicazione egli strumenti di lavoro a disposizione delle funzioni aziendali». Quanto al sito di Montalto, l’amministratore delegato, nella lettera, precisa: «Ulteriore elemento di manifestato dissenso è conseguenza della decisione di terziarizzare le attività dello stabilimento di Montalto Uffugo. Dovrebbe essere sufficiente ricordare come le precedenti iniziative di terziarizzazione della società non abbiano messo a rischio i posti di lavoro ma, anzi, abbiano concorso alla relativa sostenibilità nel tempo: le attività terziarizzate sono ancora stabilmente parte della nostra organizzazione dopo anni».

Spiragli

Alla fine delle due pagine di comunicazione l’amministratore delegato rimarca che «il management di liquigas continuerà a garantire equità di trattamento basata su una valutazione indipendente e socialmente responsabile». Non solo. «Pur non condividendone le ragioni, nell’ambito della legittimità della dichiarazione di sciopero previsto per il 3 settembre – si legge ancora – l’azienda ne tutela l’adesione così come la libera scelta di non aderirvi». Non solo rottura. Dai sindacati, nel giorno dello sciopero, arriva anche un'apertura. «La controparte aziendale - dice Francesco Garau, segretario della Filctem Sardegna - dimostri nel tavolo delle trattative la sua posizione e su quello si discuta, mantenendo, se le è possibile gli impegni che assume».