Sciopero trasporto aereo di 24 ore, Ita cancella 42 voli

Ita Airways ha cancellato 42 voli nazionali per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti proclamato per oggi 20 giugno. Lo si legge sul sito della compagnia aerea. “Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero”, spiega la compagnia.

Sul sito dell’Enac i voli garantiti.

Secondo una stima di ItaliaRimborso, sono oltre 210mila i viaggiatori italiani che potrebbero subire un disservizio. Se le compagnie aeree hanno già iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti, i vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.