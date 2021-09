Sciopero del trasporto aereo, Alitalia cancella 2 voli su 3. Più colpiti i collegamenti con le isole

2' di lettura

Venerdì nero per chi deve volare. Oggi è infatti in programma uno sciopero di 24 ore del trasporto aereo. E i passeggeri di Alitalia dovranno fare i conti con le cancellazioni di molti voli. In previsione di un’alta adesione dei lavoratori, da giorni in mobilitazione permanente per la vertenza Ita, la compagnia ha deciso di cancellare quasi due voli su tre, attivando un piano straordinario per contenere i possibili disagi. In tutto i voli cancellati sono 161. Colpiti soprattutto i collegamenti con le isole, ma anche le rotte che collegano Roma e Milano con le grandi capitali europee.

Cancellati 161 voli

Alitalia ha deciso di cancellare 161 dei 259 voli programmati per oggi, pari al 62%. Un’altra decina di voli cancellati anche giovedì sera e sabato mattina. Per limitare i disagi, la compagnia ha previsto aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, per riprenotare i viaggiatori coinvolti.

Sotto tiro i collegamenti con le isole e con le capitali europee

Madrid, Parigi, Londra, Atene, Bruxelles, Lisbona. Non c’è capitale europea che non abbia subito la cancellazione di almeno un volo Alitalia da e verso l’Italia. Ma le destinazioni più colpite sono quelle ndomestiche da e verso le isole. Tagliati ben 8 voli Roma-Catania e viceversa. Nove i voli tagliati da e verso Olbia. otto quelli cancellati sulla Roma-Milano

Le azioni di protesta

Oggi sono in programma diverse azioni di protesta del trasporto aereo (proclamate sia dalle sigle di categoria dei sindacati confederali che dagli autonomi), che interesseranno il comparto per l’intera giornata. Alla base dello sciopero, a difesa di tutto il settore, c’è “la vertenza Alitalia Ita, sulla quale ci aspettiamo una convocazione urgente dai ministeri competenti”, spiegano Filt, Fit, Uilt e Ugl Ta, che sono al terzo stop dopo quelli del 18 giugno e 6 luglio e ancora attendono una “risposta dal Governo, che per ora rimane un grande assente”.