Sciopero trasporto aereo rinviato al 4 giugno

È stato rinviato al 4 giugno lo sciopero nazionale di 4 ore dell’handling aeroportuale, proclamato per domani 19 maggio da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. Ne dà notizia la presidente dell’Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini.

Ita Airways ha comunicato che, a seguito del differimento dello sciopero indetto per la giornata di domani 19 maggio dai lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, «la Compagnia si è immediatamente attivata per ripristinare il maggior numero di voli possibili con l’obiettivo di contribuire a garantire la mobilità dei cittadini e limitare i disagi derivanti dalle gravi calamità che stanno colpendo la popolazione del centro-nord Italia, a cui ITA Airways intende manifestare la propria solidarietà».In precedenza, Ita Airways aveva annunciato la cancellazione di 111 voli nazionali.

Ma il rinvio non è stato confermato da Cub Trasporti, che ricorda come «già da ieri gli aeroporti dell’Emilia Romagna sono stati esclusi dallo sciopero a seguito dell’invito della commissione di garanzia». «Apprendiamo dalle agenzie di stampa che a seguito dell’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini le organizzazioni sindacali confederali hanno rinviato lo sciopero di 4 ore previsto per domani», informa una nota di Cub Trasporti sottolineando che «tutti i voli da e per le zone alluvionate sono esclusi dallo sciopero» e «appare quindi pretestuosa la richiesta del ministro Salvini che corre in aiuto delle societa’ aeroportuali che da ben 6 anni non rinnovano il contratto».

Salvini: grazie ai sindacati

«Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti» per aver rinviato lo sciopero previsto per domani. «È un bel senso di unità del paese». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato. Cgil Cisl, Uil e Ugl «dopo la nostra richiesta, e vista situazione di emergenza, hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto previsto per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza», aggiunge. Salvini aveva scritto una lettera ai segretari nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl sottolineando i gravi problemi derivati dall’emergenza in Emilia-Romagna.

Filt Cgil: eravamo già al lavoro per rinviare sciopero

«Grazie ma come il ministro dovrebbe sapere, da questa mattina stiamo lavorando in autonomia, per nostra scelta, senza bisogno del suo invito, al differimento dello sciopero». Così il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio risponde a Matteo Salvini, aggiungendo che «noi conosciamo bene come si esercitano i diritti sindacali nel rispetto del Paese reale, noi abbiamo quella cultura». «Piuttosto invitiamo noi il ministro - afferma infine Malorgio - a non ricordarsi dei lavoratori dei trasporti solo in queste occasioni».