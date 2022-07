Sciopero del trasporto aereo: ecco i primi dati dei voli cancellati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Domenica difficile, questa, per chi ha prenotato un volo, per diporto o per necessità. Come previsto lo sciopero del trasporto aereo proclamato dai controllori di volo dell’Enav e dal personale delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea è iniziato alle 14 e si concluderà alle 18. Si calcola che, a causa dello stop, sarà cancellato un volo su quattro.

Colpita dallo sciopero dei controllori di volo è anche Ita Airways che ha proceduto alla cancellazione di 122 voli, sia nazionali sia internazionali. La compagnia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare oggi stesso. Ita Airways ha invitato tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per oggi a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.

Loading...

Primi dati da Torino, Bari e Roma e Bologna

Sono già 20 i voli cancellati all’aeroporto di Torino Caselle. Dieci in partenza, il primo dei quali era previsto alle 13:45 con destinazione Siviglia, e poi Barcellona, Bari, Valencia, Lamezia Terme, Alghero, ancora Barcellona, Cagliari, Catania e Roma, quest’ultimo alle 19.15. Cancellati anche 10 voli in arrivo, dalle stesse città e dall’isola di Corfù. I voli cancellati allo scalo torinese sono di Ryanair, Wizz Air, Vueling e Ita. Mentre all’aeroporto di Bari sono già 37, tra arrivi e partenze, i voli cancellati. Secondo quanto riporta il sito di Aeroporti di Puglia, altri 26 voli, sempre tra arrivi e partenze, sono stati cancellati a Brindisi. Mentre a Roma Fiumicino al momento i voli cancellati, quasi esclusivamente su rotte interne o europee, sono una cinquantina. Anche a Bologna i voli cancellati all’aeroporto Guglielmo Marconi sono una quarantina: venti in partenza e altrettanti in arrivo. Lo scalo felsineo in questo giorni è interessato da un importante afflusso di passeggeri e i disagi sono aggravati dai continui guasti del People mover, la navetta che collega l’aeroporto con la stazione ferroviaria.

Il terminal deserto di Linate

A Linate e Malpensa cancellati oltre 80 voli

A Linate il tabellone pomeridiano mostra decine di voli cancellati. L’aerostazione e i parcheggi dell’area partenze sono semideserti: molti passeggeri hanno rinunciato a presentarsi dopo aver saputo della giornata di sciopero. Da fonti aeroportuali si apprende che le compagnie aeree hanno provveduto a informare preventivamente i passeggeri provvedendo a riposizionarli su altri voli. Una prima ricognizione mostra 55 voli cancellati (23 in partenza e 22 in arrivo).

Il tabellone degli arrivi all’aeroporto di Linate

Cifre simili a Malpensa, dove al momento si contano oltre 25 cancellazioni. Nessun disagio invece è stato causato agli aeroporti milanesi dall’agitazione del personale privato addetto alla sicurezza, regolarmente in servizio e presente ai gate come abbiamo potuto verificare direttamente.