Sciopero del trasporto aereo in tutta Italia, oltre 50 voli cancellati a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È in corso lo sciopero del trasporto aereo di 24 ore indetto su scala nazionale da Cub Trasporti: questa mattina alle 7 i monitor dell’Aeroporto di Milano Malpensa segnavano 43 cancellazioni, quelli di Linate 10. Numeri che, sottolinea il sindacato, sono destinati a salire, tanto che a metà mattina è stata convocata a Malpensa una sala di crisi per gestire gli stop o i ritardi dei voli che riescono a partire. Disagi più contenuti nel centro sud: ritardi di riflesso all’aeroporto Fiumicino di Roma dove però, al momento, non si sono avute cancellazioni, mentre sono tre i voli cancellati all’aeroporto di Catania.

Protesta per il rinnovo del contratto scaduto nel 2017

Alla base dello sciopero promosso dalla Confederazione Unitaria di Base dei Trasporti c’è una lunga lista di motivazioni, a partire dalla questione salariale e il rinnovo dei contratti nazionali, scaduti nel 2017. “Se prendiamo il salario di un lavoratore operaio di sesto livello che a gennaio 2017 ammontava a 1.482,68 euro mensili (contingenza e paga base), con la rivalutazione su parametri Istat a ottobre 2022 deve essere di 1.727,32 euro al mese: ben 244.64 euro in meno al mese”, spiega il sindacato in una nota. La Cub chiede inoltre un corretto calcolo delle maggiorazioni e il riconoscimento degli arretrati di sei anni di vacanza contrattuale.

Loading...

Sciopero Atm a Milano, chiuse alcune tratte M2

Sempre questa mattina, ma alle 8.45, è iniziato anche lo sciopero indetto dal sindacato Al Cobas per i lavoratori del Gruppo Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese. Risultano in funzione le linee M1, M3, M4, M5 e la tratta M2 Gobba-Abbiategrasso. Chiuse invece le tratte M2 Gobba-Cologno, Gobba-Gessate e Famagosta-Assago. In servizio tram, bus e filobus. Lo comunica Atm in una nota. L’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.