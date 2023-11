Sciopero dei treni: colpiti i regionali. In Calabria è ancora emergenza. Proteste anche il 1° dicembre

Disagi anche in Abruzzo. Alcuni treni sono stati cancellati, tra cui i regionali in partenza da Pescara per Teramo, Ancona, Avezzano e il Frecciarossa per Venezia Santa Lucia. Cancellazioni anche per convogli in arrivo alla stazione di Pescara.

Difficoltà in Molise. Sono rimasti a lungo bloccati alla stazione di Venafro, provincia di Isernia, circa cinquanta pendolari partiti da Isernia, Bojano e Campobasso con il bus sostitutivo di Ferrovie dello Stato predisposto in fascia di garanzia. Una volta arrivati nella stazione di Venafro non sono potuti salire sul convoglio per Roma perché mancava il capotreno.

Le motivazioni della protesta

Scrivono i sindacati in una nota: «Intendiamo denunciare, in attesa che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto (in Calabria, ndr) la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori. Da anni denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia».

L’adesione allo sciopero per la sicurezza

«Un’adesione altissima con punte fino al 100% delle ferroviere e dei ferrovieri dipendenti da tutte le aziende ferroviarie italiane, conferma che la categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali». Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, dopo la rilevazione della percentuale di aderenti sciopero di 8 ore.

A rischio anche il 1° dicembre

Ma non finisce qui. Anche venerdì 1° dicembre 2023 potrebbe essere un giorno di passione per chi deve viaggiare in treno. Le sigle CAT, Cub Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane dalle ore 21 del 30 novembre, alle ore 21 del 1° dicembre 2023.

Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e regionali. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21.