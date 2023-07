Confermato lo sciopero dei treni di domani: ecco le modalità della protesta.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è concluso con un nulla di fatto il tavolo al Ministero dei Trasporti, convocato dal ministro Matteo Salvini, con i rappresentanti di Trenitalia e Italo e i sindacati di categoria, che hanno confermato lo sciopero di domani del personale delle due aziende. Lo si apprende da fonti sindacali. È fallito quindi il tentativo del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini di evitare la protesta con un tavolo al Mit con datori di lavoro e sindacati.

Gli orari dello stop

Giovedì ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di ventiquattr’ore: dalle ore 3 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare da Nord a Sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18.

Sbarra: nessun margine di revoca

«Credo che i margini per una revoca dello sciopero dei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso verranno assicurati e garantiti i treni a lunga percorrenza, così come i servizi ferroviari regionali su alcune fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21». È quanto ha sottolineato il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra dopo l’incontro oggi dei sindacati con il ministro Salvini.