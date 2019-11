Sciopero dei voli Alitalia il 13 dicembre A provocare la decisione il mancato impegno di Lufthansa

(ANSA)

1' di lettura

In arrivo uno sciopero dei voli Alitalia

Dopo le notizie del mancato impegno di Lufhtansa, i sindacati convocano il 13 dicembre uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo.

Lufthansa infatti non ha ancora preso impegni su Alitalia per la ricapitalizzazione: l’ad Spohr smentisce iniezioni di capitali e conferma che una valutazione si farà dopo la ristrutturazione della compagnia. Atlantia prende atto della «mancanza di significative evoluzioni» e prende tempo.

La cordata per rilevare e migliorare i conti della compagnia aerea nazionale di fatto ancora non c’è e gli accordi sembrano ancora lontani. La preoccupazione dei sindacati per i lavoratori diretti e indiretti (si parla di un indotto di 20mila persone) sta crescendo.