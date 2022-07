Sciopero dei voli? L'auto è la soluzione

Volo cancellato? Nessun treno per raggiungere il luogo di vacanza? La soluzione arriva dall'automobile, da sempre compagna ideale durante i mesi estivi per centinaia di migliaia di automobilisti. Tra i quindici modelli selezionati si spazia da multispazio sette posti a Gpl, dalla grande autonomia e dai bassi costi di gestione, fino a maxi suv in grado di caricare tutte le valigie e al tempo stesso raggiungere mete lontane dall'asfalto. (Per versioni e prezzi definitivi si consiglia di configurare le vetture direttamente sui configuratori ufficiali)

