Sciopero dei treni, proteste anche oggi. Salvini: «Scene indegne, mai più in futuro»

Matteo Salvini si scaglia contro lo sciopero di otto ore nelle ferrovie, che ha colpito in particolar modo i pendolari. Per il vicepremier e ministro dei Trasporti si sono viste “scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane” con «ritardi, treni cancellati e lunghe code di cittadini esasperati». Una cosa “intollerabile”, ha detto il titolare del Mit, aggiungendo: «E mia precisa intenzione, in futuro, fare di tutto affinché simili scene non si ripetano, anche se auspico che i sindacati evitino iniziative irragionevoli».

Bombardieri (Uil): «Salvini rispetti chi perde la vita lavorando»

“È indegno il fatto che muoiano persone sul lavoro. Il ministro Salvini dovrebbe avere rispetto delle persone che perdono la vita lavorando”. Ha replicato da Bari il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in occasione dello sciopero generale delle Regioni del Sud contro la manovra.

Proteste anche oggi 1° dicembre

Lo stop di giovedì dalle 9 alle 17, proclamato dai sindacati per protestare contro la mancanza di sicurezza sul lavoro, dopo l’incidente in Calabria, ha coinvolto soprattutto i treni regionali mentre l’Alta velocità ha registrato per lo più ritardi, anche superiori ai 60 minuti. Le proteste proseguono anche oggi, 1° dicembre, mentre ferrovie dello Stato ha confermato la lista dei treni garantiti.

Adesione altissima con punte del 100%

“Un’adesione altissima con punte fino al 100% delle ferroviere e dei ferrovieri dipendenti da tutte le aziende ferroviarie italiane, conferma che la categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali”, affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, “scusandosi” con le persone “alle quali oggi abbiamo creato disagio”.

Le tratte più colpite

Più nel dettaglio, regionali tutti fermi in partenza da Genova. Diverse soppressioni di treni soprattutto regionali in partenza da Roma, Bologna, Palermo, Reggio Calabria. Chiusa la linea 2 della metropolitana di Napoli con ritardi e cancellazioni per i treni regionali. Tutti soppressi i treni, anche intercity, sulla dorsale adriatica e molte cancellazioni intercity sulla dorsale tirrenica. Adesioni alte nella manutenzione Rfi fino all’80% e Trenitalia fino al 100% in alcune regioni come il Piemonte, spiegano i sindacati.