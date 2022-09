Scissione, quando si può assegnare alla beneficiaria un patrimonio negativo

Si può inoltre trattare di una scissione a scopo meramente liquidatorio, ovvero effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione, prevedendo altresì che la società beneficiaria continui ad essere in tale stato (che consente di avere anche un patrimonio netto negativo).

2) La seconda tipologia di scissione negativa è quella cosiddetta “reale” ove il valore del patrimonio scisso (comprensivo dell’eventuale avviamento, se si tratta di un ramo aziendale) risulta negativo anche se le attività sono considerate sulla base dei valori di mercato ed è valorizzato l’avviamento.

In passato, la prassi notarile (Notariato Triveneto, massima L.E.1. del 2008), la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 26043/2013) e il principio contabile Oic 4 del 2007 (par. 4.3.3.), hanno categoricamente negato l’ammissibilità di una scissione quando il valore del patrimonio scisso è negativo anche a valori correnti. Non vi sarebbe, infatti, alcuna utilità per la società beneficiaria ad una simile operazione, e inoltre in tale forma di scissione non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio.

Le condizioni

In tempi più recenti il Consiglio Notarile di Roma (Massima n. 1/b, luglio 2016) ha fondatamente evidenziato come vi siano dei casi particolari in cui non vi è ragione per negare la legittimità di una scissione con patrimonio negativo anche a valori correnti, in presenza di determinati requisiti.

In primo luogo una simile scissione deve essere effettuata necessariamente in favore di una società preesistente, che sia in grado di assorbire, con il proprio patrimonio, il valore negativo di quello ricevuto, oppure si tratti di una società già in liquidazione.