Sciuker Frames vola a Piazza Affari, il mercato promuove il polo degli infissi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il mercato promuove la nascita del più grande operatore italiano del comparto infissi e schermature solari e la società Sciuker Frames, al centro di questa girandola di acquisizioni, sale in testa a Piazza Affari fin dalle prime battute. L’azienda irpina, infatti, dopo la chiusura dei mercati ieri ha annunciato di aver sottoscritto contratti per l'acquisto del 100% di due società: la D&V Serramenti e Diquigiovanni. Da qui la decisione di cambiare anche la denominazione dando i natali a deWol Industries (Design Way of living), che rappresenta una federazione di brand (Sciuker Frames, GC Infissi, D&V, Ecospace, Teknika).

«Obiettivo crescita organica e altre operazioni di M&A»

«In attesa di eventuali maggiori dettagli sull’operazione forniti dalla società, ad esempio possibili sinergie che riteniamo probabili ma non ancora quantificate – scrivono gli analisti di Intermonte – la notizia ci sembra positiva perché coerente con la strategia di investire la cassa per consolidare la leadership nel segmento del mercato degli infissi, e approdare in nuovi mercati esteri». Il multiplo pagato, «se consideriamo le azioni al valore di mercato, è simile per i due target e pari a circa 4.2x-4.3x EV/Ebitda atteso nel 2023, includendo il pagamento degli earn-out. Il management di DeWol ha dato indicazione di target 2026 a 500 milioni di euro e un Ebitda a 100 milioni, sia attraverso crescita organica, che potenzialmente attraverso altre operazioni di M&A. Inoltre, il gruppo sta definendo i nuovi target industrial 2024-2026, mentre per il 2023 il valore della produzione pro-forma è atteso a circa 300 milioni e l’Ebitda a circa 65 milioni».

Nel dettaglio, il prezzo di acquisto di DQG è fissato in 13,17 milioni per cassa e mediante assegnazione di 120.213 azioni Sciuker, alla data di esecuzione, rinvenienti da un apposito aumento di capitale, ad un prezzo di sottoscrizione pari a 23,5 euro per azione. Il prezzo di acquisto di D&V è invece composto da una componente in denaro pari a 19,7 milioni e da una componente in azioni, pari a 1.007.660 azioni di nuova emissione di Sciuker, rinvenienti da un apposito aumento di capitale ad un prezzo di sottoscrizione pari a 23,5 euro per azione. Nell’attesa - con il closing è previsto entro il prossimo mese di luglio - gli investitori stanno premiando il titolo a Piazza Affari.