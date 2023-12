Scivolare di passi al ritmo di Rossini

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una stagione variegata e dinamica, che spazia dal classico al moderno novecentesco e al contemporaneo, quella pensata dal direttore Manuel Legris per il cartellone scaligero dedicato alla danza. Un programma eterogeneo, reso possibile dalla comprovata qualità e versatilità di un Corpo di ballo che ha dimostrato in questi anni di trovarsi a suo agio in repertori diversi. Otto spettacoli senza guest star ospiti: da Roberto Bolle alla neo étoile Nicoletta Manni, dai primi ballerini ai solisti e ai danzatori scaligeri tutti, sono loro i protagonisti assoluti della stagione.

Si comincia il 17 dicembre (anteprima per gli under 30 il 15) con una nuova edizione di Coppélia, affidata al russo Alexei Ratmansky, specializzato nelle riprese del repertorio classico codificato da Petipa, il quale nel 1884 aveva firmato l’edizione di riferimento del balletto, originariamente coreografato nel 1870 da Arthur Saint-Léon su musiche di Léo Delibes. Nel nuovo allestimento scaligero, firmato da Jérôme Kaplan, la drammaturgia del commediografo, sceneggiatore e regista cinematografico Guillaume Gallienne e l’estro di Ratmansky preannunciano sviluppi interessanti per la storia della bambola animata uscita dalla penna visionaria di E.T.A. Hoffmann.

Loading...

Il 7 febbraio sarà la volta di un trittico contemporaneo: Reveal di Garrett Smith su musiche di Philip Glass, Skew-Whiff di Sol León e Paul Lightfoot su musiche di Rossini e Memento di Simone Velastro.

Il primo pezzo è legato al tema dell’identità e del doppio: maschile-femminile, luce-ombra, classico-contemporaneo. Garrett Smith è un coreografo statunitense che ha lavorato molto con lo Houston Ballet, dove per la prima volta aveva realizzato proprio questo pezzo per tre danzatori. Skew-Whiff sfrutta il dinamismo della musica di Rossini per creare una danza agile e spettacolare. Memento di Velastro, diplomato a La Scala, già danzatore all’Opéra di Parigi, sarà una novità assoluta su musiche di Max Richter e David Lang, un passo avanti nella ricerca di una nuova forma di classicismo capace di dialogare con la concretezza dei corpi contemporanei.

Dal 28 febbraio ritorna Madina di Mauro Bigonzetti su musiche originali di Fabio Vacchi, tratto dal romanzo di Emmanuelle de Villepin, La ragazza che non voleva morire, storia di una giovane musulmana spinta dalla famiglia verso l’estremismo radicale. Una riflessione sul bene e il male che si muove tra teatro, video e danza, con l’attore Fabrizio Falco e l’étoile Roberto Bolle.