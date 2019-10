Scivolata di Danone a Parigi dopo taglio delle previsioni sulle vendite

2' di lettura

Seduta su toni decisamente negativi per Danone, che a Parigi ha registrato cali consistenti dopo avere rivisto al ribasso le previsioni sulle vendite dell'intero anno, a causa della debolezza delle attività legate a yogurt e acque imbottigliate. Secondo gli esperti l'aggiornamento rappresenta una battuta d'arresto per la strategia di rilancio dell'amministratore delegato Emmanuel Faber e può mettere a rischio la fiducia degli investitori in una ripresa di lungo termine del gruppo. Il titolo è arrivato a perdere il 7,4%, il ribasso intraday maggiore in due anni, toccando un minimo di seduta di 72,8 euro e facendo molto peggio della Borsa di Parigi, dove il Cac40 è poco sotto la parità.

Il gruppo agroalimentare francese ha visto crescere il fatturato a 6,4 miliardi di euro nel terzo trimestre, grazie a un aumento della nutrizione specializzata, ma ha rivisto al ribasso le previsioni per l'anno: dopo una crescita dei ricavi del 2,1% nei primi nove mesi dell'anno nei dati organici, la società attende ora per il 2019 tra il 2,5% e 3% su base comparabile, rispetto al 3% precedente. Già le stime precedenti erano considerate deboli dagli analisti e «il dato sotto le stime di oggi, in termini di quantità e qualità, e la nostra fiducia in una ripresa di più lungo termine è ridotta», si legge in una nota di Rbc. Gli analisti di Equita segnalano inoltre che «in seguito ai risultati del terzo trimestre, che hanno mostrato una crescita organica poco sotto le attese, il titolo esce dalla selezione best picks. Dettò ciò la società ha confermato l'attesa accelerazione della crescita nel quarto trimestre e gli obiettivi 2020 e pertanto rimane un buy in portafoglio, anche se con un peso ridotto».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)