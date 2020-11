Scivolone sui listini, si salva solo la Cina: cosa attendersi nella settimana del verdetto americano L’ondata di vendite ha colpito maggiormente l’Europa che resta l’area più vulnerabile - L’indice S&P 500 rimane al di sopra del supporto strategico di 3.220 - Gli altri livelli da monitorare di Andrea Gennai

(REUTERS)

L’ondata di vendite ha colpito maggiormente l’Europa che resta l’area più vulnerabile - L’indice S&P 500 rimane al di sopra del supporto strategico di 3.220 - Gli altri livelli da monitorare

2' di lettura

Settimana di forti ribassi soprattutto sui listini europei. Improvvisamente il mercato è ripiombato nel clima dello scorso marzo. Come spesso capita, le Borse si sono riallineate violentemente al nuovo contesto della pandemia dopo aver tergiversato per settimane. Nessuno dei principali listini internazionali ha chiuso in positivo. Shanghai ha lasciato sul terreno lo 0,5%, limitando i danni. L’indice Msci Emerging ha perso circa il 3%, decisamente poco rispetto al -8,5% circa del Dax. Ancora una volta...