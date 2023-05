Scivolone di Tim, è nebbia fitta sul futuro della rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scattano le vendite su Telecom Italia che poco dopo l'apertura è arrivata a perdere oltre il 4,5% con un minimo a 0,2537 euro per poi recuperare terreno sulla scia dell'inversione di rotta del FTSE MIB, che dopo aver aperto in calo è passato in rialzo. Il titolo Tim resta comunque maglia nera del listino principale. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa, sembra allontanarsi l'ipotesi di un'offerta comune, alla quale aveva aperto le porte il Governo (che si era detto «non contrario»), con le offerte di Cdp/Macquarie e Kkr che avrebbero potuto convergere. Secondo le indiscrezioni, Macquarie si sarebbe opposta all'ipotesi, a causa di ostacoli di tipo legale per i patti esistenti in Open Fiber.

«Questo scenario sarebbe dunque sempre meno probabile - commentano gli analisti di Banca Akros - mentre anche una 'guerra' di rilanci era già alquanto remota. Da quel che si capisce, solo un offerente (Kkr) era pronto ad alzare l'offerta». Secondo quanto spiega Il Sole 24 Ore la decadenza dell'offerta Cdp/Macquarie sarebbe in ogni caso la condizione necessaria per Cdp per unirsi con Kkr mentre, secondo quanto riportato da Reuters, la cordata Cdp/Macquarie avrebbe intenzione di portare avanti la sua offerta e potrebbe decidere di migliorarla prima della scadenza del 9 giugno. «Se l'offerta di Cdp/Macquarie decadesse senza una mossa verso Kkr, l'impatto sul titolo Tim sarebbe negativo», dicono da Akros (buy con target price a 0,40 euro). «La situazione rimane quindi piuttosto fluida ma non ci sembra modificata rispetto allo scenario noto nei giorni scorsi», dicono gli analisti di Equita, che ha un buy sul titolo con target price a 0,40 euro.