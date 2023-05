Scommessa da 42 milioni sul quartiere Cogne

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una storia di comunità, che affonda le radici nella storia industriale della città di Aosta e che ripensa il suo futuro grazie ad un progetto di rigenerazione da 42 milioni. Il quartiere Cogne e i suoi 1.900 residenti è al centro di una serie di interventi che riguarderanno un migliaio di alloggi, gestiti da Arer – Azienda regionale edilizia residenziale– con l’obiettivo di cambiare pelle ad un’area della citta che ospita 900 famiglie. Quindici milioni arrivano dal Pinqua – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – altri 25 sono mutui contratti dall’ente gestore con Cassa Depositi e Prestiti e con il sostegno della Regione autonoma, per il resto si tratta di risorse proprie o altri finanziamenti statali. Metà degli alloggi saranno riqualificati mentre un centinaio saranno quelli realizzati ex novo. L’efficientamento energetico ha giocato un ruolo importante dei lavori, che si concluderanno nel 2025, tanto che il fabbisogno energetico complessivo è passato da 5.450 MegaWatt all’anno a poco più di 3.100 e il risparmio annuo per il riscaldamento ha superato quota mezzo milione di euro.

Tra gli interventi in campo c’è stata la riapertura dell’autorimessa con 372 posti auto, ma a fare la differenza rispetto al passato sono anche i nuovi spazi a disposizione per la socialità e per i bambini. «Quest’area aveva il difetto di essere un quartiere dormitorio – spiega Corrado Cometto assessore ai Lavori pubblici – e la rigenerazione punta a creare attività commerciali, parcheggi e servizi, per dare occasioni, agli abitanti di Aosta, di visitare l’area». Il progetto di rigenerazione prevede anche l’abbattimento di due palazzo per un costo di 4,8 milioni di euro completamente sostenuto dal Comune di Aosta, per realizzare un parco nel quartiere. Viene invece rigenerata l’area mercatale del quartiere, il parco giochi viene ristrutturato completamente. «La via centrale che attraversa il quartiere diventerà una sorta di decumano con un ciclo pedonale, una piazza arredata e qui sarà realizzata l’autorimessa a due piani per garantire parcheggi e ridurre il numero di auto in strada» aggiunge l’assessore Cometto.