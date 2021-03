Scommessa su Torino città smart e attrattiva L’incremento annuo degli arrivi turistici è stato superiore al 5% di Filomena Greco

Torino è la seconda città in Italia per sostenibilità. Nel corso degli anni si è trasformata in una città turistica, con una crescente capacità di attrazione verso i visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero.

Al netto dell’anno del Covid, l’incremento medio annuo degli arrivi turistici è stato superiore al 5% contro il 2,9% della media nazionale come rileva lo studio di Cassa Depositi e Prestiti, tra il 2008 e il 2019, raggiungendo oltre 2,5 milioni di visitatori.

A partire dal 2006, anno delle Olimpiadi invernali di Torino, la città è riuscita a ridisegnare il proprio sentiero di crescita evolvendo da capitale manifatturiera a città vivibile e attrattiva sui mercati internazionali. Oggi Torino figura ai primi posti delle classifiche nazionali in termini di sostenibilità, resilienza e qualità della vita grazie a un’attenta capacità di programmazione di lungo periodo che le ha consentito di sviluppare vocazioni quali quella culturale e turistica. Grande attenzione anche alle nuove tecnologie smart grazie al progetto Smart Road.