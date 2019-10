Scommesse, il business «clandestino» che lega Malta all’Italia

GUARDA IL VIDEO - Stretta sul contante e superbonus sulle spese pagate con carte e bancomat



La stretta sui centri di trasmissione dati

Le agenzie che raccolgono il gioco in Italia senza concessione potrebbero vedersi bloccare ogni forma di pagamento. La bozza del Dl fiscale introduce il divieto per gli operatori bancari, finanziari e postali e per i soggetti emittenti carte di credito «di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all'esercizio di tale attività». La violazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 300mila a 1,3 milioni di euro per ogni irregolarità accertata.

Nel mirino ci sono i Centri di trasmissione dati (Ctd), canale privilegiato utilizzato dagli allibratori esteri sprovvisti di concessione e di licenza di Pubblica sicurezza, per promuovere scommesse in Italia

Registro unico

La caccia al gaming illegale passa anche dall'emersione dei soggetti che offrono e vendono gioco in Italia. E questo sarà possibile con l’idea di estendere a tutti gli operatori del mercato, nessuno escluso, l’obbligo di iscrizione al Registro unico (Ries). Una misura tesa a stringere ulteriormente le maglie, per evitare soprattutto contatti con allibratori stranieri. La norma, infatti, prevede che il concessionario che intrattenga «rapporti con soggetti non iscritti in elenco» debba essere sanzionato con una multa di 10mila euro e la decadenza dalla concessione se questi contatti siano individuati per tre volte.

Maggiori entrate per 12 milioni

L’iscrizione al Registro unico, si legge nella relazione illustrativa, «deve rinnovarsi annualmente» e consentirà ai Monopoli di «migliorare il proprio presidio sul comparto dei giochi pubblici, con particolare riferimento al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e alla diffusione del gioco illegale, oltre che rendere possibile un razionale assetto sul territorio dell'offerta al pubblico». Dall'iscrizione si stimano maggiori entrate per 12 milioni di euro.