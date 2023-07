Scommettere sulle passioni della Lucania

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Destagionalizzare i flussi turistici creando una “nuova geografia” del turismo. Ci prova la Basilicata puntando sul turismo delle passioni: dallo yoga sul Pollino alla scoperta di suoni, sapori e profumi coast to coast, con il progetto innovativo di marketing territoriale realizzato dalla Regione e dall'Apt, l'Agenzia di Promozione territoriale. In un contesto favorevole al turismo nazionale, secondo le proiezioni di Demoskopika, la Basilicata in forte crescita, sarebbe la prima regione d'Italia per variazione percentuale di arrivi e di spesa turistica, rispettivamente pari al 14,7% e 27,7% rispetto al 2022. Piace ai turisti che spendono di più, come confermato dai primi arrivi reali del 2023. Un incremento più modesto, il 4,6% secondo le previsioni si registra, invece, sulle presenze, che si riferiscono all'intero anno, compresi i periodi di alta stagione. Ma il dato reale provvisorio per Apt nei primi 4 mesi del 2023 è sensibilmente superiore. La chiave vincente per affrontare il tema della destagionalizzazione può essere quella delle passioni. Ma qual è la novità e il suo punto di forza?

«Il turismo delle passioni – ha sottolineato Giancarlo Dall'Ara, curatore del piano strategico di Marketing di Apt Basilicata 2022 -2026 - più che alle cose o alle emozioni è interessato alle persone legate alle cose; è alla ricerca cioè di proposte generate da appassionati con le quali condividere non tanto una esperienza quanto un momento di vita. Dunque col turismo delle passioni nasce una nuova geografia del turismo».

Loading...

Cinema, archeologia, musica, artigianato artistico, cicloturismo, sport, astro-turismo e astro-archeologia, botanica e fioriture, sono alcune delle passioni che spingono i viaggiatori verso determinate destinazioni. Tante passioni per ogni stagione, come le tappe di un percorso da promuovere anche con canali sempre più innovativi. A tal fine l'Apt sta incontrando operatori culturali, associazioni, cittadini con l'obiettivo di disegnare un vero e proprio atlante delle passioni in grado di intercettare i bisogni dei viaggiatori. «L'esperienza con Apt Basilicata - ha sottolineato D'Allara - è esaltante perché i nuovi approcci al turismo che stiamo condividendo con i territori, non sono il frutto di un lavoro calato dall'alto, ma sono soprattutto frutto di una ricerca di valorizzazione di temi, culture, comportamenti e “passioni” che in gran parte esistono nel territorio lucano. Dunque lo sforzo è non aggiungere niente che non sia già parte della cultura lucana, ma semmai concettualizzare e poi mettere a sistema; così da avviare un processo di miglioramento e di promozione».