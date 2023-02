Scomparsa l’attrice Raquel Welch, sex symbol di Hollywood anni ’60-70

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’attrice statunitense Raquel Welch, star dei film balneari che la esibivano in bikini, rendendola una leggenda da sex symbol, è morta all’età di 82 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta questa mattina dopo una breve malattia, è stata diffusa dal sito di gossip TMZ, che ha appreso la notizia dai familiari. Raquel Welch, pseudonimo di Jo Raquel Tejada, nata a Chicago il 5 settembre 1940, è considerata tra le dive sex symbol del cinema di Hollywood tra gli anni Sessanta e Settanta.

L’attrice è riuscita a farsi apprezzare anche come interprete in ruoli intensi o drammatici, ottenendo due nomination ai Golden Globe e vincendolo come migliore attrice in un film commedia per il ruolo di Costanza Bonacieux nella pellicola “I tre moschettieri” (1973) diretto da Richard Lester, con un cast stellare che comprendeva Richard Chamberlain, Oliver Reed, Charlton Heston, Christopher Lee e Faye Dunaway. Visto il successo della pellicola, nel 1974 Welch interpretò ancora la parte nel sequel “Milady”, diretto nuovamente da Lester. Negli anni successivi l’attrice ha recitato in “Party selvaggio” (1975) di James Ivory, “Il principe e il povero” (1977) di Richard Fleischer e “L’animale” (1977) di Claude Zidi, al fianco di Jean-Paul Belmondo.

Loading...

Nel 1987 ottenne la seconda nomination al Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione con “Quando morire” di Paul Wendkos, questa volta senza vincere il premio.