Scomparso Jack Welch, leggendario top executive della Corporate America

Agli inizi della sua carriera a capo della conglomerata si conquistò il nomignolo di “Neutron Jack” per l'eliminazione che ordinò di centomila posti di lavoro, istruendo i suoi dirigenti di cacciare chi aveva le performance inferiori. Il suo motto per gli asset dell'azienda considerati sotto pressione divenne “aggiustarli, chiuderli o venderli”. D'altro canto, innescò anche un’enorme espansione in comparti tra i più diversi, mettendo a segno oltre mille operazioni di compravendita. Tra queste l'acquisizione nei mass media della Rca e del suo prestigioso network televisivo Nbc.

Grande sviluppo sotto di lui conobbero in particolare i servizi finanziari, con il marchio di Ge Capital, che furono motore di continua crescita dei profitti e di sostegno a prezzi azionari del gruppo sempre più alti, capaci di impennarsi di ben il 4.000% tra il 1981 e il 2001, quando Welch lasciò.

Questa corsa a rotta di collo costò però poi cara a Ge, divenendo quasi simbolo di eccessi e errori: nella crisi finanziaria ed economica del 2008 il gruppo subi' un vero e pario crack a causa della debacle delle attività nella finanza.

Esito di questa protratta crisi sono stati di recente ripetuti cambi di leadership e forti ristrutturazioni. Adesso al comando è Lawrence Culp dopo l’uscita di scena di John Flannery e, prima di lui, del successore designato dallo stesso Welch, Jeff Immelt, nel 2017.

Sono scattati, con le svolte al vertice, anche drammatiche revisioni di strategia, ispirate ad una spaccatura del grande gruppo con molteplici cessioni di asset in cerca di una nuova, ridimensionata, stabilità e maggiore trasparenza. In soli due anni, nel 2017 e 2018, il titolo Ge un tempo così prezioso crollò del 75% e mando' in fumo 200 miliardi di dollari di market cap.