Scomparso l’imprenditore Franco Massa, fondatore di Conbipel

È morto questa mattina, dopo una lunga malattia, a Cocconato (Asti), l’imprenditore piemontese Franco Massa, fondatore della Conbipel, ceduta nel 2007. Aveva appena compiuto 83 anni. Dal 1976, data della fondazione, Conbipel ha sviluppato una catena di negozi di abbigliamento, prima in Piemonte e poi in tutta Italia, fino ad arrivare nel 2007 a 160 punti vendita e 2.500 dipendenti. Nel 1998 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferì a Franco Massa l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica”. Le esequie si svolgeranno in forma privata.