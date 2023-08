Scone a colazione nei cottage di Broadway e Bibury

Non esiste piacevolezza maggiore di svegliarsi in un cottage delle Cotswolds dentro una stanza dalla carta da pareti a fiori, destati dal canto degli uccelli, per affacciarsi alla finestra e vedere un arcobaleno sopra il prospiciente torrente e poi scendere a colazione per trovare sul tavolo in legno grezzo un piatto di scone al burro, le marmellate fatte coi frutti raccolti nel giardino, le uova del pollaio vicino e una tazza di porridge: all'Hillcrest Cottage, al Bea's Cottage, al Will's Cottage succede davvero così. Fatto il pieno di calorie ed edulcorate sensazioni di armonia con questo paesaggio tratteggiato dai muretti a secco, si è pronti per una nuova avventura on the road, diretti a Broadway - sulla strada sarete affiancati dai convogli del vecchio treno a vapore, mentre in cima alla sua torre si ha contezza per l'ennesima volta, ma da una prospettiva più alata, dell'amenità del paesaggio - per fare acquisti nelle boutique della pittoresca strada principale, visitare il Broadway Museum and Art Gallery e il Gordon Russell Design Museum, oltre che curiosare nelle sale di quel Lyon Arms Hotel in cui soggiornava un certo Oliver Cromwell. Anche se la presenza che si avvertirà più frequentemente rimarrà pur sempre quella di Winston Churchill, qui come a Bibury, altra gemma architettonica di questo microcosmo rurale che tanto richiama alla memoria i dipinti di John Constable (https://www.visitbritain.com/it)

