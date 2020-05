Sconti fiscali/L’Irap «perde» il saldo 2019 e l’acconto 2020

(Stockfotos-MG - stock.adobe.com)

La disposizione, prevede che, pur rimanendo invariato l’obbligo del versamento dell’acconto per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2019, non sia dovuto il versamento del saldo Irap 2019. Allo stesso modo, anche il pagamento della prima rata di acconto per il periodo d’imposta 2020 non risulta dovuto. Non sono stati previsti requisiti di accesso al bonus legati al calo dei ricavi o del fatturato.