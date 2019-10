Sconti sui pagamenti con la carta: il modello Corea che piace a Bruxelles

L’idea è di incentivare l’uso della carta elettronica, offrendo un beneficio fiscale. Il meccanismo è stato utilizzato in Corea del Sud, come hanno spiegato nel 2017 Myung Jae Sung, Rajul Awasthi e Hyung Chul Lee nel Korean Journal of Policies Studies (Can Tax Incentives for Electronic Payments Curtail the Shadow Economy? Korea's Attempt to Reduce Underreporting in Retail Businesses). La decisione di offrire bonus fiscali ai consumatori che usano carte elettroniche risale al 1999.

Oggi la Corea del Sud è il paese al mondo nel quale l’uso delle carte elettroniche è più frequente in percentuale del Pil. La quota degli imprenditori coreani che paga le imposte è salita dal 30 all’80%. L’aumento totale del gettito è stimato a 3,4 mila miliardi di won, con un aumento delle uscite per lo Stato pari a 1,9 mila miliardi di won. Il guadagno netto è stato valutato a 1,4 mila miliardi di won (1,065 miliardi di euro).

Ciò detto, Bruxelles sarà prudente nel valutare una strategia alla coreana. Seguire i pagamenti richiede organizzazione, personale, costanza. Il governo dovrà poi valutare cosa fare nel caso delle persone meno abbienti, che non hanno un debito fiscale (si tratterebbe di versare loro denaro). Infine, in un recente articolo per lavoce.info, Alessandro Santoro, professore a Milano-Bicocca, ha notato che «usare l’anagrafe dei rapporti per l’analisi del rischio evasione è stata bloccata dal Garante della privacy».