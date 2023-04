Sconti, promozioni e online: più tutele per i consumatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

A distanza di più di due anni dall’emanazione della direttiva Omnibus, il decreto legislativo 26 del 7 marzo 2023 - in vigore da domenica 2 aprile - ha recepito anche in Italia le nuove norme a tutela dei consumatori. Il Dlgs introduce non solo nuovi obblighi informativi a carico dei soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (i cosiddetti professionisti) e delle piattaforme di commercio elettronico, ma anche nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette (annunci di riduzioni di prezzo, dual quality, secondary ticketing e recensioni false/non verificate) e nuove sanzioni (con un innalzamento del massimo edittale da 5 a 10 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo).

Il commercio elettronico

Uno dei settori più colpiti è il commercio elettronico. Ai tradizionali obblighi informativi in capo ai venditori (relativi, ad esempio, alle caratteristiche principali di beni e servizi, al prezzo totale e ai costi accessori), si aggiungono l’obbligo di dichiarare l’impiego di processi decisionali automatizzati nella personalizzazione dei prezzi e - per quanto riguarda il settore digitale - l'obbligo di informare il consumatore dell’esistenza della garanzia legale di conformità anche per i beni con elementi digitali, i contenuti e i servizi digitali (quali, ad esempio, contenuti audio e video) e di specificare tutte le caratteristiche di compatibilità e interoperabilità dei prodotti e servizi offerti.

Anche i marketplace entrano nel mirino della riforma. Il nuovo articolo 49 bis del Codice del consumo introduce una serie (onerosa) di obblighi in capo ai provider di mercati online, con l’obiettivo di garantire una maggior trasparenza ai consumatori in relazione alla provenienza e affidabilità delle recensioni di prodotti e servizi, all’identità di chi vende tramite il marketplace e ai parametri che determinano il ranking (o classificazione) delle offerte.

Non solo. I diritti dei consumatori nei contratti a distanza (diritto di recesso, garanzie, eccetera) sono stati estesi anche a quei contratti in cui, a fronte della fornitura di un contenuto o servizio digitale, il consumatore fornisce i propri dati personali. Perciò, se un tempo la possibilità di monetizzare i dati personali era discussa, ora la cosiddetta data monetization (il trattamento di dati personali per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del contratto o l'adempimento di obblighi di legge) è espressamente regolamentata dal Codice del consumo.

Gli sconti

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma è la nuova norma in tema di scontistica.