Sconti rimodulati

(Delphotostock - stock.adobe.com)

Quella sui sistemi di pagamento, però, non è l'unica stretta che riguarda le spese agevolate al 19 per cento. La legge di Bilancio riduce anche il grado di detraibilità degli oneri elencati all'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito superiore a 120mila euro (al netto del reddito relativo ad abitazione principale e pertinenze).

In particolare, in base al nuovo comma 3-bis dell'articolo 15, dall'anno d'imposta 2020 la detrazione spetta: «per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro»; «per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».

Con un meccanismo di décalage che riduce il bonus fino ad azzerarlo. Anche per i contribuenti ad alto reddito, comunque, restano immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.