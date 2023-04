Sconti, a rischio 3,6 miliardi di spese con detrazione al 19%

Il piano del Governo, però, ipotizza un meccanismo diverso: individuare a forfait un importo massimo detraibile, calcolato in percentuale sul reddito e modulato in base ai tre nuovi scaglioni in cui dovrebbe essere articolata l’Irpef. Ad esempio, chi dichiara fino a 28mila euro (eventuale nuovo primo scaglione con Irpef al 23%) potrebbe portare in dichiarazione oneri detraibili al 19% fino a un valore pari al 4% del proprio reddito. Percentuale che scende al 3% per chi dichiara tra i 28mila e i 50mila euro (secondo scaglione con Irpef al 35%), e al 2% per chi ha importi maggiori (terzo scaglione con Irpef al 43%), fino ad arrivare a un azzeramento oltre una certa soglia.

Così un contribuente con un reddito complessivo di 20mila euro avrebbe un plafond di 800 euro di oneri detraibili al 19%, in cui far rientrare – tra le altre – la detrazione sulle spese per l’attività sportiva dei ragazzi, l’intermediazione immobiliare, gli affitti degli studenti fuori sede e le spese veterinarie. Le statistiche indicano che oggi chi dichiara tra i 15mila e i 28mila euro ha oneri detraibili al 19% per 1.179 euro, quindi – in teoria – potrebbe incappare nel taglio. Ma bisogna ricordare che gli oneri tutelati, come le spese mediche, sarebbero fuori da questo limite.

Molto dipenderà dai numeri “veri” che saranno scritti nei decreti delegati. Per ora si può dire che le cifre non sembrano enormi: tutti gli oneri tagliabili che fanno capo a chi dichiara da 28 a 50mila euro all’anno valgono 1,2 miliardi, mentre quelle riconducibili a chi dichiara oltre 50mila euro pesano poco più di 600 milioni. Dimezzandoli, lo Stato risparmierebbe appena 169 milioni di detrazioni. Altro sarebbe colpire anche gli oneri tutelati per i redditi maggiori, ma i precedenti dimostrano che sarebbe una scelta pesante a livello di politica fiscale.

Deduzioni e rate pluriennali

Oltre all’intervento sulle detrazioni del 19% il viceministro Leo ha già anticipato un meccanismo analogo per le deduzioni dell’imponibile.

Dovrebbero rimanere salve, invece, le rate annuali dei bonus per la ristrutturazione immobiliare, in virtù del principio di affidamento dei contribuenti. Anche se, sul fronte delle villette, l’agevolazione ha già spostato il focus sui redditi dei beneficiari: il superbonus al 90% è valido sì per gli interventi avviati nel 2023 sulle abitazioni principali, ma solo se il proprietario ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (calcolato applicando il cosiddetto quoziente familiare). Non è escluso che anche i futuri meccanismi di cessione e sconto in fattura – per ora solo ipotizzati – possano guardare alle dichiarazioni fiscali.